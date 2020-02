Hradec vybírá správce stavby stadionu. Jak ho zlevnit, navrhnou firmy

Radnice rozhodla vybrat správce stavby v úterý. Den poté se na současném stadionu pod hradeckými „lízátky“ objevil předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a neskrýval údiv.

„Je to strašný. To je úplně hrozný! To jsem už dlouho neviděl. Myslím, že v Brně mají takovýhle hrozný stadion, ten starý. Nerozumím tomu, proč se to už dávno nerekonstruovalo,“ reagoval ve středu premiér při své cestě po regionu.

„Je pravda, že my už jsme si na to zvykli, ale když přijede někdo zvenku, je z toho v šoku,“ komentoval premiérovu reakci sportovní ředitel klubu Jiří Sabou.



Přes předchozí nezdary se teď město přece jen pouští do přípravy dalšího tendru. Klíčový bude správce stavby.

„Na něj klademe vyšší důraz a požadavky než na zhotovitele a projektanta. Naším požadavkem je, aby se seznámil s tím, co město nyní vypracovává, odstranil vady a nedostatky a dal k tomu komentář. Teprve pak vypíšeme výběrové řízení v režimu Design and Build,“ sdělil náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Režim Design and Build, tedy navrhni a postav, znamená, že záměr nemá zvlášť projektanta a zhotovitele. Naopak zhotovitel sám navrhuje, co zvládne postavit.

Zakázka má hodnotu 9 milionů korun. Smlouvu se správcem chce radnice uzavřít do 14. dubna, hned poté se má pustit do kontroly zadávací dokumentace ke čtvrtému tendru. Orgány města by ji měly schválit v květnu.

Konečné parametry stadionu zatím město nezná

Materiál město připravuje, i když přesně neví, jak bude nakonec aréna vypadat ani jaké budou její konečné parametry. Ty vzejdou až z výběru zhotovitele, který by měl předložit nabídku s nejvýhodnějším poměrem ceny a kvality. Vycházet bude ze současné dokumentace.

„My máme požadavky minimální, což je UEFA kategorie 4, ale ideální je současný projekt doplněný o multifunkci. Zhotovitel bude vlastním tvůrčím způsobem pracovat s dokumentací,“ vysvětlil Bláha. Zakázku na zhotovitele chce vypsat začátkem června.

„Půjdeme cestou jednacího řízení s uveřejněním, které umožňuje podat předběžné nabídky, o nichž se jedná. Zadávací podmínky se tak mohou změnit a nakonec se vypíše druhé kolo k podání finálních nabídek,“ popsal Lukáš Pruška ze společnosti PMA tender, která zakázku administruje.

Strop ceny má být 605 milionů. Radní usilují i o dotaci

Základním limitem pro město je cena stavby 605 milionů korun bez daně. Náměstkyně primátora pro ekonomiku Monika Štayrová (ANO) při středeční návštěvě premiéra zjišťovala, zda by město mohlo dosáhnout na státní dotaci. Hovoří se až o částce 150 milionů korun, která by mohla přitéct přes Národní sportovní agenturu, jejíž šéf Milan Hnilička se návštěvy účastnil.

„Pro nás je důležité, aby ty způsobilé výdaje zasahovaly zpětně do doby, kdy my budeme investovat. Počítáme, že by to tak mělo být. Důležitá tam je multifunkčnost, aby stadion žil po celý rok. Stačí, aby pro ni byly podmínky,“ informovala o předpokládaném dotačním kritériu Štayrová.

První dotace by mohla agentura vypsat v příštím roce. To už chce město stavět, a to pokud stavební úřad kvůli úpravám akceptuje jen „změnu před dokončením stavby“. Kdyby bylo potřeba nové územní a stavební povolení, může se realizace protáhnout.

V posledním tendru na stavbu stadionu se městu přihlásil jediný zájemce. Metrostav tehdy nabídl cenu 770 milionů bez daně.

Při jednání s možnými dodavateli loni na podzim však vyplynulo, že stavbu lze po úpravách zlevnit. Podle náměstka Bláhy tomu nebude bránit ani doplnění požadavků na multifunkci arény.

„Můžeme třeba vypustit nějaké příčky a udělat tělocvičnu. Tím mám multifunkci a navíc jsem ušetřil. Nebo otevřu rekondiční masáže pro hráče i veřejnosti a opět vznikne multifunkce. Uspořit však lze také na vybavení kuchyně. Můžeme ji postavit jako prázdnou místnost a pronajmout provozovateli, který ji vybaví za své,“ uvedl Bláha.

Bourání tribuny začalo už v říjnu 2017