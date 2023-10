Jazz půjde Hradcem pět večerů, láká na skandinávský bigband a experimenty

Dnešním večerem začíná v Hradci Králové Mezinárodní festival Jazz Goes To Town. Měl už mnoho podob, kdysi přes kluby a hospody přivedl do Aldisu třeba persony, jež hrály s Miles Davisem. Nyní je znovu komornější, 29. ročník s dramaturgem Michalem Wróblewskim slibuje od 10. do 14. října Vlny radosti.