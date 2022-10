Hradec ovládne na pět večerů jazz, finále obstará avantgardní Mantler

Vystoupí sedmdesát hudebníků v jedenácti domácích i zahraničních kapelách, z nichž šest zažije českou premiéru.

„Výjimečným projektem letošního ročníku bude premiéra nové kompozice legendárního trumpetisty a skladatele Michaela Mantlera,“ uvádí dramaturg Michal Wróblewski.

Ceněný trumpetista spolupracoval s hudebníky, jako jsou Carla Bley, Cecil Taylor, Roswell Rudd, Robert Wyatt i Jack Bruce. Každý den má své motto.

Zahájením v kavárně Artičok bude v úterý koncert mezinárodního, Andělem oceněného kvartetu Invisible World Tomáše Lišky. Jde o spojení jazzu a world-music v nástrojovém složení housle, akordeon, kontrabas a perkuse, kam patří i sud piva.

„Středeční dvojkoncert ve studiu Beseda v Klicperově divadle přinese spojení dvou uskupení, ve kterých je v hlavní roli vokální projev. U obou však se zcela odlišným přístupem. V prvním koncertu se představí septet Uthando. Dvě vokalistky, housle, saxofon, kontrabas, klavír a bicí, všichni mladí a kreativní umělci pražské progresivní scény. Čerstvá a nespoutaná hudba plná lásky,“ říká Wróblewski.

Druhou kapelou bude německo-finsko-srbský kvartet KUU! ve složení zpěv, dvě kytary a bicí. Muziku mezi hořkým nekompromisním noir dramatem a přímočarou rockovou expresí označil odborný tisk za „Herrlich heftig!“, tedy za nádherně divokou.

Skandinávská noc

Čtvrtek v Biu Central patří špičkovému instrumentálnímu jazzu ze Skandinávie. „Nepřeberně barevná hudba plná kontrastů a změn čerpající z jazzové historie, ale zároveň neustále hledající a experimentující. O první koncert se postará kvartet Emmeluth's Amoeba norské saxofonistky Signe Emmeluth, která je v současnosti považována za jeden z nejoriginálnějších hlasů na severské scéně.

Druhá část skandinávské noci bude pod taktovkou septetu Ingebrigt Haker Flatena, basisty a skladatele známého spoluprací takřka se všemi slavnými free-jazzovými hudebníky na světě. Svou uměleckou odysseu vypráví v projektu Exit - Knarr a představuje neuvěřitelnou smršť energie a emocí,“ uvádí dramaturg.

Propojování české a zahraniční umělecké scény je jeden z hlavních cílů Jazz Goes to Town.

„Tradiční rezidenční projekt The Shape of Jazz to Come letos doplní německá saxofonistka Luise Volkmann. S vybranými mladými umělci provedou světovou premiéru programu, který vytvoří v průběhu festivalu. Koncert se koná za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. V druhé půli večera vystoupí hvězdné trio českého kytaristy Davida Dorůžky, polského pianisty Piotra Wyleżoła a amerického bubeníka Jeffa Ballarda. Jde tedy o moderní jazz té nejvyšší kvality,“ říká dramaturg.

Večer uzavře noční koncert free-jazzové kapely Frisk v Klubu čp. 4.

Hlasy budoucnosti

Sobotní program začne v Muzeu východních Čech. Na vernisáži výstavy Četnické humoresky v salonu republiky vystoupí Originální pražský synkopický orchestr. Finále v Centralu obstará koncert Michaela Mantlera, Garetha Davise a českého 14členného vokálně/žesťového ansámblu, který vznikl právě pro tuto příležitost.

„Mantler pro festival zkomponoval suitu Songs s texty z děl Samuela Becketta, Ernsta Meistera i Giuseppe Ungarettiho. Jedinečná událost navazuje na loňský koncert s hradeckou Filharmonií,“ vysvětluje Wróblewski.

Posledním účinkujícím na 28. ročníku mezinárodního festivalu bude 13členné těleso Été Large německé saxofonistky Luise Volkmann. Trochu jazz, trochu rock and roll, rozpustilý a spontánní, ale virtuózní. Přehlídku v Biu Central doprovodí výstava Polské jazzové plakáty (1973-2010).

Vstupenky v cenové relaci od 100 do 350 korun jsou v prodeji na www.goout.cz i místech sítě GoOut. V předprodeji jsou výhodnější než na místě, předprodej končí hodinu před začátkem koncertu.

„Poskytujeme slevy pro studenty a seniory, nabízíme také dva typy permanentek – na celý festival za cenu 1 400 korun, studenti a senioři zaplatí 1 000 korun. Na páteční a sobotní program jsou za 700 a 500 korun,“ uvádí mluvčí přehlídky Vojtěch Drnek. Více na www.jgtt.cz.