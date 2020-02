Dotáhnout pozemky, pak se dostavba D11 zrychlit dá, přislíbil i ministr

Poslední „ministerský termín“, který vyhlásil Havlíčkův odvolaný předchůdce Vladimír Kremlík (oba za ANO), mluvil o roku 2028.

Už na konci ledna ovšem generální šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl pro MF DNES připustil, že by stavba nemusela trvat tak dlouho.

A k rychlejšímu budování autostrády od Hradce Králové k hranicím za Náchodem se nyní přihlásil i Havlíček.

„Musíme se tam dostat v průběhu roku 2025, protože je velmi pravděpodobné, že Poláci tam budou v roce 2024, a my bychom mezi tím neměli mít prostoj. Zvládneme to finančně, organizačně. Jediná věc, co nám zbývá dotáhnout, jsou výkupy pozemků,“ prohlásil ministr.

D11 by měla končit na česko-polské hranici u Královce na Trutnovsku, dál do Polska bude pokračovat jako silnice S3. Je pravděpodobné, že zprovoznění polské části bez návaznosti na české straně by zkomplikovalo dopravu na Trutnovsku.

Dálnici z Prahy do Hradce Králové, plánovanou ovšem až na státní hranici s Polskem, začal stát budovat už v roce 1978. Dlouho končila u Poděbrad, od roku 2017 lze souvisle z Prahy dojet do Hradce Králové. Z plánovaných 154 kilometrů dálnice se jezdí zhruba po 91 km.

Ve výstavbě jsou nyní dva úseky z Hradce Králové do Jaroměře o celkové délce 22,4 kilometru.

Úsek D11 z Jaroměře na státní hranici o délce 40,8 kilometru je rozdělen na úseky Jaroměř - Trutnov a Trutnov - hranice. O něco dříve by měla začít stavba druhého úseku, předpoklad je rok 2024. Úsek Trutnov - hranice má délku 21,2 kilometru.

V úseku z Trutnova na státní hranici s Polskem má dálnice od ledna pravomocné územní rozhodnutí. ŘSD již zpracovává dokumentaci pro stavební povolení a letos zahájí výkupy pozemků.