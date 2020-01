Autu se přetrhlo tažné lano, v protisměru nabouralo tři další

Nehoda se stala ve středu před půl osmou večer na silnici I/33 v katastru Lochenic na hlavním tahu mezi Hradcem Králové a Jaroměří.

„Nehoda se pravděpodobně stala tak, že Ford Fiesta jedoucí na Jaroměř táhl za sebou na laně Citröen C4. Zatím z nezjištěných příčin lano prasklo, čímž ford vyjel do protisměru,“ popsala mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.



Ford se čelně srazil s protijedoucí Škodou Superb, kterou náraz odhodil do pravého silničního příkopu.

Pak ještě ford narazil do nákladního auta značky Scania, které jelo za superbem. Navíc se z fordu nárazem vymrštila autobaterie, která poškodila vůz Mercedes-Benz jedoucí za nákladním autem.

„Řidič fordu ve věku 53 let byl s těžkým zraněním převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice. Zdravotníci odvezli do nemocnice i tříčlennou osádku superbu,“ uvedla mluvčí.

U všech řidičů policisté dechovou zkouškou vyloučili alkohol. Na fordu odhadli škodu na 30 tisíc, na citröenu 5 tisíc, na superbu 600 tisíc, na mercedesu 5 tisíc a na scanii 80 tisíc korun. Přesnou příčinu nehody objasní až další vyšetřování.