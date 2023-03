Hradec chce zahodit plány na opravu zchátralého bulváru a začít znovu

Kdyby vše mělo jít podle vedení města, Hradec se nejprve rozloučí s firmou Valbek zpracovávající projektovou dokumentaci a poté se pustí do další papírové bitvy. Podnikne pokus přesoutěžit dílo a ve finále bulvár opravovat po etapách a nikoli naráz, jak bylo dosud v plánu.

„Jsem bytostně přesvědčen, že pokud bychom měli pokračovat ve stávajícím smluvním vztahu a se stávajícími parametry, je velká pravděpodobnost, že se k cíli nedobereme. Není to ani tak vina města nebo projekční kanceláře, protože je to natolik složité, že by to podle mého názoru zasloužilo samostatný zákon lex Benešovka,“ řekl náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek.

Nekonečný proces

„Nikde v republice nejsou konstrukce různých nadzemních ramp, mezipodlaží a parterů majetkově tak různě provázané, takže to téměř nejde projednat. Jsou tady stovky, možná i tisíce dotčených vlastníků. V období, kdy se vlastníci přes projekční kancelář oslovují, dochází k prodeji, úmrtí nebo k dědictví, takže nikdy se nejde dobrat k tomu, že budeme mít všechny souhlasy,“ vysvětlil Řádek.

Ten by se rád dočkal posunu aspoň na konci stávajícího volebního období, tedy do roku 2026: „Stávající systém hrozí, že se nikam neposuneme a budeme se v tom plácat donekonečna. Chceme razantně změnit přístup města tak, abychom vybrali místa, která jsou majetkoprávně projednatelnější.“

Do tohoto plánu ještě nezapadá dlouhodobě plánovaná stavba nové lávky u zastávky Kozlovka. Podle středečního vyjádření města by budování mělo začít již v květnu, nabídka jediného účastníka soutěže činí 10,3 milionu korun a hotovo má být do jednoho roku. Stávající zdevastovaná lávka je zavřená už přes deset let.