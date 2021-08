Hokejista Suchý zemřel. Odešel nejlepší obránce světa, tvrdí v Brodě

„Je to bohužel pravda. Zemřela legenda brodského hokeje, těžko se mu někdo jiný vyrovná. Ale beru to jako fakt, nedá se s tím nic dělat,“ uvedl člen výkonného výboru havlíčkobrodského klubu David Kozlík starší. „Poslední rok jsme se neviděli, protože byl covid. Co jsem věděl, tak už o nějaké návštěvy nestál.“



Havlíčkobrodský rodák, který v sezoně 1968/69 jako jediný obránce dokázal vyhrát bodování československé ligy, je neodmyslitelně spjatý s nedalekou Jihlavou. Ve červenožlutém dresu armádní Dukly dokázal získat sedm titulů mistra republiky, společně se svými kamarády Jaroslavem a Jiřím Holíky patří k největším ikonám klubu z Vysočiny.

V Jihlavě legendární „Souška“ odehrál šestnáct sezon, v závěru kariéry působil v Rakousku a Německu. V roce 2008 byl vybrán do Síně slávy českého hokeje, o rok později jako šestnáctý český hráč do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace.

„Odešel nejlepší obránce na světě. Tím je řečeno všechno,“ uvedl bývalý generální manažer hokejových klubů z Jihlavy a Havlíčkova Brodu Augustin Žák.

„Byl výjimečný. Byli jsme spolu v Brodě dvacet let a oni ještě s panem Chytráčkem k brodskému hokeji patřili. Je to to nejhorší, že oni dva nejsou. Byly to legendy, které zůstaly brodskému hokeji věrné,“ dodal Žák.