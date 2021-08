Pošli mi puk, víc neřeš. Suchý byl výjimečný obránce, shodují se bývalí hráči

„Cože, Honza umřel? To je fakt pravda?“ byl v úterý zaskočený Milan Chalupa, další výborný obránce, který s hokejem začínal v Havlíčkově Brodě. „Před dvěma měsíci jsem mu něco vezl, ale jenom jsem mu to podal do okna. Vůbec jsem nevěděl, že je nějak vážně nemocný,“ dodal.

Jan Suchý pro něj navždycky zůstane hokejovým učitelem. „Přišel jsem tehdy z Dukly Liberec do Jihlavy a začali jsme spolu hrát. Do všeho mě zasvětil. Jsem mu moc vděčný,“ vzpomínal na bývalého spoluhráče, který byl o devět let starší.

Přísnost prý ovšem Suchý v repertoáru neměl. „Naopak, vysvětlil mi v klidu, co mám dělat. Povídal: Hele, mladej, nikam se necpi, od toho jsem tady já. Ty hlavně braň, seber puk, pošli mi ho a o víc se nestarej. A takhle já to potom dělal celý život,“ pousmál se Chalupa.

Hodně chybět bude legendární bek Jan Suchý také dalšímu exjihlavskému hráči Augustinu Žákovi. „Odešel nejlepší obránce na světě. Tím je řečeno vše,“ měl jasno bývalý útočník a trenér. „Byl naprosto výjimečný,“ podotkl.