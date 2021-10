Sám šéf hokejového svazu to zmínil v posledním plamenném monologu, při kterém vysvětloval svoji práci pro StB. „Pokud bych zaregistroval, že by to třeba někteří partneři vnímali jako problém, nechci hokeji škodit,“ prohlásil Tomáš Král. Svazový výkonný výbor ho minulý týden udržel na trůnu, sám Král jej ale opustí příští červen – dva roky před vypršením mandátu.