Nerezignuji a neomluvím se, není za co, řekl Král o minulosti s StB

Ve středu se výkonný výbor sejde v deseti lidech, Král jako jedenáctý člen se ho účastnit nebude. Na odvolání jsou potřeba dle řádů dvě třetiny hlasů, ale šéf svazu řekl, že pokud bude pro odvolání už polovina, odstoupí.

Zároveň prohlásil, že má čisté svědomí. „Pokud bych někomu ublížil, nemám problém se omluvit. Ale teď nemám komu a ani v obecné rovině se omlouvat nebudu. Nebudu tu hrát divadlo, že to tak cítím, protože necítím,“ řekl.

Kauza Král a StB: od začátku

Prezident Král je od minulého týdne pod tlakem, protože měl ve svých 23 letech po vystudování právnické fakulty v Plzni souhlasit se spoluprací se Státní bezpečností a předávat informace vojenské kontrarozvědce.



Během necelého roku mělo proběhnout přes dvacet schůzek, kde měl Král informovat o soukromí nadřízeného, měl zajistit nakreslený plánek bytu či klíče od něj. Kromě toho měl též instalovat odposlechy.

Král spolupráci s kontrarozvědkou nepopírá. Vysvětluje, že byl zařazen na velitelství motostřelecké divize v Plzni, kde působil ve funkci vyšetřovatele a podílel se na „prověřování záležitostí souvisejících s ochranou státního tajemství, prověrkami jeho nositelů a šetření tzv. mimořádných událostí v armádě“.



Popírá však, že by donášel a kolegy udával. Minulou středu naopak v tiskové zprávě uvedl, že nadřízenou osobu, kterou měl sledovat, o zájmu StB informoval.

Reakce z hokejového prostředí na Královu minulost se různí. Členové výkonného výboru, který má právo prezidenta svazu odvolat, věc většinou komentovat nechtěli.

Daniel Sadil označil Krále za férového člověka, který by nikomu neublížil, a nechtěl říct, zda by jej měl výkonný výbor odvolat, pokud by se informace potvrdily jako pravdivé.



Další člen VV Jaromír Jágr nešťastně řekl: „Prosím vás, já naposledy četl noviny v roce 1998. Já vůbec nic nevím. A abych pravdu řekl, tak tyhle věci mě ani nezajímají. Že někdo něco napíše.. Já už jsem si zvyknul.“

Dominik Hašek žádnou funkci na hokejovém svazu nezastává, a tak pro iDNES.cz promluvil upřímněji: „Vrhá to stín na celý český hokej. Pokud se něčeho takového dopustil a působí v takhle vrcholné funkci, tak si myslím, že v ní být nemá. A nejlepší by bylo, kdyby se rozhodl sám odstoupit.“

Pravidelný kritik svazu Alois Hadamczik pro iDNES.cz doplnil: „Pana Krále jsem poznal jako vzdělaného člověka, který umí vystupovat a chová se slušně. Vždycky tak zacházel se mnou i s hráči. Ale od jeho nástupu do funkce padá český hokej stále níž. Hokej je národní sport, ale pan Král ho vede jako svoji soukromou firmu. Zaměstnává svoje kamarády, kteří nemají potřebné hokejové vzdělání a zkušenosti.“

„Vždyť i náš premiér má podobný škraloup a nic se neděje,“ odpověděl skaut Columbusu Milan Tichý na otázku, zda Králova minulost znamená překážku v jeho setrvání na svazu. „V Česku je možné všechno. V Severní Americe dotčené osoby odstupují, jakmile na povrch vyplují mnohem méně závažné problémy. Jsou proti nám pořád napřed. My žijeme třicet let v nějaké rádobydemokracii.“