Jak se Král drží trůnu. Uškodí šéfovi českého hokeje minulost v StB?

Deník Sport zjistil, jak v 80. letech na vojně pracoval pro Vojenskou kontrarozvědku, která byla součástí StB.

13 let stojí Tomáš Král v čele českého hokeje

Informaci o Králově krycím jméně Renáta lze už nějakou dobu najít i v internetové encyklopedii Wikipedie. „Tuto skutečnost nepopírám, je veřejně přístupná,“ napsal Král v reakci na vážná obvinění. Ve včerejším prohlášení se mimo jiné obhajuje tím, že donášením nikoho nepoškodil, a upozorňuje, že i on byl špehován.



A to je vše, žádný náznak o dalších plánech či rezignaci.

Na dotaz MF DNES jen svazový mluvčí Zdeněk Zikmund upřesnil: „Tomáš Král na nejbližším zasedání výkonného výboru ČSLH jeho členy s obsahem kauzy i svým stanoviskem seznámí. Sám to do programu jednání zařadí.“

Ten, který neumí trefit lidi

Zhruba roční spolupráce s StB tak nyní působí spíš jako morální poklesek. Je jen další kaňkou v Králově životopise, v němž už 13 let stojí: prezident českého hokeje.

Pokud je to pravda, bylo by správné, aby odstoupil Dominik Hašek legenda

Do svazové kanceláře vystudovaný a schopný právník přesídlil z Plzně, kde pět let šéfoval extraligovému klubu. „Tvrdil, že za sebou nenechává žádné problémy. Klub přitom nechal v těžkém minusu,“ říká v rozhovoru pro MF DNES bývalý sportovní ředitel Plzně Milan Tichý.„Nechali jsme si udělat audit a zjistili, že dluhy jen na platech dosahují 15 milionů.“



Také svaz se tehdy nacházel ve vážných ekonomických potížích po tristní vládě Vratislava Kulhánka – někdejšího šéfa Škoda Auto. Nedávná hokejová fabrika na medaile navíc začínala znatelně strádat. I proto se tehdy do vedení nikdo nehnal a Král byl jediným kandidátem. V tíživé situaci na svaz těžko sháněl profesionály, kterým by zároveň mohl důvěřovat.



Nejednou sklouzl k najímání svých známých či osob se vzletným vystupováním, které neuspěly. Obklopil se řadou lidí z Plzně. Reprezentační dvacítku svěřil třeba trenéru Přerostovi, pod nímž hra vypadala bídně.



Reprezentační týmy jsou až sedmé na světě. Je to ústup oproti době, kdy Král ještě nebyl ve funkci Milan Antoš expert

Přivedl i Slavomíra Lenera, jenž v roce 2010 pro mnohé znamenal naději na oživení mládežnického utrpení. Zvlášť když prezentoval moderně zpracované desatero, které vzkřísí strádající hokej. Zůstalo jen u líbivých plánů. Ani svazové akademie nechrlí armádu konkurenceschopných mladíků.



U Krále dodnes přetrvalo, že neumí „trefit“ správné lidi. „Vedení svazu má taktiku, že buď hráče-kritika odřízne, nebo ho zaměstná,“ glosoval pro MF DNES Vladimír Havlůj starší, dlouholetý skaut Detroit Red Wings. A jeho syn, který zase hledá talenty pro Winnipeg, přidával: „Jako hlava podniku musíte spojit veškeré lidi, kteří se tomu věnují, a přesvědčit je, že tahle cesta je správná. Zdá se mi však, že vedení vždycky někdo přeargumentuje. Jednou je to APK, podruhé se ozve támhle někdo z juniorské extraligy. Uděláme sestupový klíč, ale chceme, aby sestoupili ti, kteří se nám hodí.“



Právě z českých zaměstnanců klubů NHL se stali nejhlasitější a prakticky jediní kritici hokejových poměrů v zemi. Z výjimek, pardonů a přátelských úprav si Král upletl pavučinu, která ho podrží. Díky ní zůstává na trůnu. Ostatně i včera redakce iDNES.cz při sbírání reakcí neobjevila ve svazových či extraligových strukturách funkcionáře, který by agenta StB Krále kategoricky odsoudil.



Pan Král je vzdělaný člověk, ale tohle je hodně silné kafe Alois Hadamczik trenér

„Tyhle věci mě nezajímají,“ tvrdí Jaromír Jágr, kladenský majitel a člen svazového výkonného výboru. „Nechci dělat závěry,“ řekl třeba Daniel Sadil, další z jedenáctky mužů ve výkonném výboru. Krále naopak označil „za férového člověka, který by nikomu neublížil“.



Pozor, řada věcí se pod Královým vedením povedla. Svaz převzal řízení extraligy, z níž zmizela podivná rozhodnutí klubů. „Dokázal získat dost financí, čehož nebyl nikdo další schopen,“ připomene třeba expert Milan Antoš. Světový šampionát 2015 v Praze a Ostravě skončil rekordním diváckým sukcesem i příjmem.

Na druhou stranu se Král po něm – vinou kauzy kolem kouče Růžičky – výrazně stáhl z veřejného vystupování. Přestal se objevovat na tiskových konferencích, rozhovory poskytoval povětšinou jen po mailu. V posledních měsících Král „zmizel“ i z jednání sportovních lídrů, kde hokej teď zastupuje především Milan Hnilička.



Čas na impulz? Spíš ne

Jinak nenajdete moc výrazných figur, které by byly ochotné řídit a reprezentovat celý hokej. I proto byl Král loni počtvrté zvolen šéfem svazu, nenašel vyzývatele a jeho mandát potrvá až do roku 2024. Přitom český hokej sportovně chřadne. Žalostně zaostává za světem už v mládežnických kategoriích při výchově nadějí, což se přenáší do velkých turnajů.



Každý by si měl sáhnout do svědomí a mít svůj rozum Vladimír Martinec legenda

Slavná škola už pomalu deset let čeká na medaili. „Jsem zvyklý z firemní kultury, kde jsou jasně nastavená pravidla,“ řekl třeba Petr Dědek, miliardář a majitel extraligových Pardubic a pokračoval: „Jsou to spíš systémové věci. Když ale nemám dlouhodobě úspěch, položím funkci sám nebo to mají udělat lidé, kteří mají možnost něco ovlivnit. Věci se nezlepšují a vidím, že změny musí nastat.“



Jako vhodný impulz by mohlo posloužit rozkrytí Královy temné minulosti.Pokud jeho odvolání budou žádat dvě třetiny výkonného výboru, bude český hokej bez krále. Zatím se ale moc nezdá, že by jeho další škraloup dění rozhýbal.