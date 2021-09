Hadamczik o Královi: Slušný člověk bez sebereflexe, co zaměstnává kamarády

Jak vnímáte kauzu, která vznikla okolo Tomáše Krále?

Je to silné kafe. Není to vůbec příjemná situace, českému hokeji něco takového rozhodně nepřidá. Samozřejmě se najdou tací, kteří to budou zpochybňovat. Mně asi úplně nepřísluší to hodnotit, nemám k tomu oprávnění. Nechci se pasovat do role soudce.

Překvapilo vás to?

Hodně. Netušil jsem to, ale o každém se něco vykládá. Pana Krále jsem poznal jako vzdělaného člověka, který umí vystupovat a chová se slušně. Vždycky tak zacházel se mnou i s hráči. Ale od jeho nástupu do funkce padá český hokej stále níž.

Měl by na základě nových zjištění odstoupit?

K tomu bych se nechtěl vyjadřovat.

Patříte k největším kritikům jeho třináctiletého působení na pozici prezidenta svazu. Co vám vadí nejvíce?

Hokej je národní sport, ale pan Král ho vede jako svoji soukromou firmu. Zaměstnává svoje kamarády, kteří nemají potřebné hokejové vzdělání a zkušenosti. Ať už jde o místa na svazu nebo projekt Litoměřice. To všechno dělá s podporou členů výkonného výboru, kteří mu na všechno zvedají ruce jako papoušci. Ale štve mě ještě další věc.

Jaká?

Že pan Král ty lidi, kteří by by bez něj možná ani neměli práci, chrání jako svoji rodinu. Výsledky nejsou, ale oni pořád mají dobrou práci. Když se nedaří v klubu, vyhodí vás v průběhu sezony. Na svazu někteří sedí už patnáct let. Není schopen se poučit. Asi to dělá proto, aby mu vždycky všechno odsouhlasili. To mě strašně mrzí, pro český hokej to není správné.

Neměl by být pan Král kritičtější nejen ke svým spolupracovníkům, ale i vůči sobě?

To je další věc. Nechápu, že vzdělaný člověk, navíc právník, nedokáže projevit jakoukoliv sebereflexi v době, kdy se českému hokeji nedaří. Nedokáže si přiznat, že jeho způsob vedení evidentně nefunguje a přenechat to někomu jinému. Kdybychom měli výsledky, je mi úplně jedno, kdo na svazu sedí. Ale ty nemáme dlouhodobě.

Vedli jste spolu někdy debatu o případném směřování českého hokeje?

Před lety jsem nakreslil systém soutěží a podal návrh, jak bychom měli vychovávat mládež a vytvořit co největší konkurenci. Mluvil jsem o tom konkrétně s panem Králem, byl u toho i Slavomír Lener a Josef Řezníček. Kroutili nad tím hlavou a teď si sami neví rady. Zkoušíme modely ze Švédska, Finska a Kanady, ale chybí tomu naše vlastní, česká identita. Vždyť v minulosti jsme si poradili sami a vychovali spoustu skvělých hráčů.

To je pravda.

Samozřejmě, Jaromír Jágr je unikát. Ale hráči jako Patrik Eliáš, Martin Straka nebo Martin Ručinský také patřili k hvězdám světového hokeje. Před nimi to byli Martincové či Holíkové. Současný stav nekritizuji proto, abych si honil triko, ale protože mi na českém hokeji záleží. Strašně bych si přál, aby nám tu rostli další špičkoví hráči.

Podle vás tedy svaz nese na aktuální situaci větší podíl než kluby nebo rodiče mladých hokejistů?

Přijde mi, že odpovědné osoby v čele s panem Králem se pořád na něco vymlouvají. Nadáváme na kluby, že špatně vychovávají hráče. Ale svaz si vzal do rukou pravomoci, které mu vůbec nenáleží. Přece nemůže někomu diktovat, co má dělat za cvičení a zasahovat do tréninků. A kluby se k tomu ani nemohou vyjádřit.

Jak to myslíte?

Došli jsme tak daleko, že nemáme dotace na akademie. A když někdo prohlásí na adresu svazu něco špatného, tak mu status akademie seberou. Jako příklad stačí uvést Techniku Brno. Když se kriticky vyjadřoval Milan Antoš, vyhrožovali tím Slavii. Kde to jsme?

Co by podle vás českému hokeji pomohlo?

Je potřeba do toho hodit bombu a začít znovu. Přestat dělat všemožné grafy a nehonit si triko, když někde porazíme švédské nebo kanadské „céčko“. A především ukázat trochu sebereflexe. Až pak se můžeme pohnout.