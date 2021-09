Stloukal nakonec vulgarity neustál. A Technika Brno má svazové peníze zpět

„Věděli jsme, že bychom na tuto sezonu museli sehnat jiného trenéra, protože s trenérem Stloukalem bychom statut SCM asi neobdrželi. Tak jsme se s ním domluvili a náš smluvní vztah jsme ukončili,“ potvrdil zjištění MF DNES předseda klubu Pavel Kubica.

Se Stloukalem se rozešel už na konci dubna, rozuzlení bouřlivé kauzy však vyšlo najevo až se začátkem nové sezony. Kubica to vysvětluje dohodou s trenérem z února, kdy kontroverzního kouče o „doběhnutí“ jeho kontraktu informoval s tím, že už nechají aféru pod pokličkou.

„Navíc to bylo v době, kdy počty nakažených koronavirem lezly do desetitisíců. Mládežnický sport byl každému jedno,“ dodává Kubica.

Uvolněný trenérský post v létě obsadil bývalým hokejistou Davidem Pazourkem. Pak vedení svazu požádalo o vrácení statutu SCM a po ujištění, že Stloukal už v Technice nepůsobí, byla žádost obratem vyřízena. Se statutem SCM souvisí i měsíční svazový příspěvek 30 tisíc korun na plat trenéra, o nějž Technika loni přišla, protože Stloukala navzdory apelu ze strany svazu odmítla propustit.

Na konci minulé sezony, poznamenané covidem, odebráním příspěvku na trenérův plat a hrozbou snižování městských dotací, k němuž pak stejně došlo, už situaci viděla jinak.

Následné rozloučení se Stloukalem prý proběhlo gentlemansky.

„Když to došlo do fáze, že Technika na mě nedostávala peníze a já jsem začal být minusová položka, tak to ve mně hlodalo. Důvody jsou pro mě tak závažné, že nešlo, abych to tahal dál,“ reagoval na svůj konec u brněnských dorostenců Stloukal.

Vedení hokejového svazu, které ho za proslov k hráčům ostře kritizovalo a později i zpochybňovalo jeho metody, zažaloval. „Za poškození dobrého jména,“ poukazuje Stloukal. Nepřímo dává svazu za vinu i to, že přišel o jednu nabídku k trénování. „Dostal jsem ji ze zahraničí, ale po pár dnech mně přišlo odmítnutí z důvodu, že mám tady ten incident s rasistickým podtextem. Dokumentaci k tomu (odmítnutí) mám, a když bude potřeba ji u soudu vytáhnout, udělám to,“ chystá se Stloukal.

Technika: Nebýt nejistoty, mohlo to dopadnout jinak

Proslov, jímž prý chtěl hráče upozornit na špatné tréninkové a stravovací návyky, stál trenéra-bouřliváka vedle potíží i 22 500 korun – ke dvěma pokutám po 10 tisících musel zaplatit i správní poplatek dva a půl tisíce. „A to mě ani nikdo nevyslechl. Jediný trest, který jsem od svazu dostal, bylo napomenutí. Tak si v tom chci u soudu udělat jasno, jestli tedy mám opravovat svoje myšlení a chování, nebo ne,“ říká.

Křivdu prý zpětně necítí, rozladění je v jeho hlase ale patrné. „Pořád mám stejný názor. Pevně věřím, že soud mně dá za pravdu,“ očekává.

Jeho nedávný nadřízený Kubica odmítá výsledek peprné aféry vidět tak, že podlehl nátlaku na vyhození nepohodlného kouče. „Kdyby minulá sezona probíhala normálně a nežili jsme v nejistotě, kdy se od Vánoc vykládalo, že bude nižší podpora od města na mládežnické sporty a celkově že bude míň peněz, tak to Stloukalovým koncem dopadnout nemuselo. My jsme ale viděli, že si nemůžeme dovolit podepsat s trenérem další smlouvu za vědomí, že bychom ze svazu peníze nedostali. Za normální situace jsme si třeba mohli dovolit trenérův plat hradit ze svých zdrojů,“ hájí předseda Techniky rozhodnutí Stloukala propustit.

Na dotacích od města a kraje pobral oddíl na rok 2021 o více než milion korun méně než loni. Přestřelce o Stloukala to ale Kubica nechce přičítat; podobně jsou na tom v ekonomicky složité době i jiné kluby v Brně.

Na to, jestli nebylo lepší se se Stloukalem rozejít už loni a ušetřit si tak potíže a finanční ztráty, nemá šéf Techniky odpověď. „Tehdy jsme si za rozhodnutím Martina podržet stáli. Mohli jsme poslechnout, ale naše volba byla jiná,“ rekapituluje Kubica věcně. Proto se necítí svazem poškozen. „Možná se můžeme cítit poraženi, ale ne poškozeni,“ říká s hořkým úsměvem. Z celé kauzy si prý odnesl ponaučení, že „močit proti větru se nedá“.

A Stloukal? V létě absolvoval zahraniční kempy, čeká na nabídku a smiřuje se s tím, že může čekat dlouho.

„Ambice působit v klubu mám. Ale dlouhodobě jsem vymezený proti svazu a lidé se tam nemění, tak to mám v České republice velice složité,“ odhaduje.