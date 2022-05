Debut jsem si užil. Neřeším, jestli budu jednička, zdůrazňuje Vejmelka

Finové toho směrem dopředu moc nepředvedli. Vystřelili jen dvanáctkrát, navíc kupříkladu Marko Anttila minul odkrytou branku ve chvíli, kdy už byl Vejmelka bezmocný.

Trocha štěstí však k brankářské profesi patří. Bývalý gólman brněnské Komety chybu neudělal, tým se na něj mohl spolehnout stejně jako ve čtvrtek na Marka Langhamra proti Švédsku.

„Karel byl v brance výborný, potřeboval takový zápas před startem mistrovství světa,“ chválil hlavní trenér Kari Jalonen.

O jediný finský zásah se postaral Petrus Palmu. Drobný útočník pláchl české defenzivě, naznačil rameny kličku do bekhendu, strhl puk na druhou stranu a pohodlně jej zasunul za ležícího brankáře. „Trošku mě tam nalákal, já jsem mu na to skočil. Možná jsem mohl chvíli počkat, ale udělal to dobře. Naštěstí to nic neohrozilo,“ líčil Vejmelka.

Palmu tak muže s netradiční číslovkou 50 na zádech připravil o čisté konto, kterým mohl svou premiéru ozdobit.

„Nula by byla dalším plus, ale pro nás je hlavní, že jsme odehráli dobrý zápas a máme tři body. Hráli jsme skvěle. Všechny lajny hrály parádně, můžeme být jen spokojení,“ těšilo gólmana, jenž ve skončené základní části NHL zasáhl do 52 utkání.

Tentokrát se musel přizpůsobit menšímu zápřahu. Zatímco v Arizoně čelí jedné střele za druhou, v sobotu ve Stockholmu čekal na kontakt s kotoučem klidně i několik minut.

„Jsem zvyklý na úplně jinou práci, takže to pro mě bylo odlišné, ale je pozitivní, že jsme dokázali spoustu střel zblokovat. Hráli jsme dobře zezadu, snad tak budeme pokračovat. Byl jsem z kluků nadšený,“ pokračoval v superlativech.

Jediné, co Vejmelkovi trochu přeci jen působilo problémy, bylo rozdílné kluziště. V zámoří je led užší, brankář to má k mantinelům v určitých místech podstatně blíž.

„Je to automatický pohyb, kdy jsem zvyklý na nějaký rozměr. Když jsem vyjel tady poprvé nebo podruhé, tak jsem byl překvapený, že musím udělat dva kroky navíc. Není to rozdíl pár cenťáků, ale dvacet nebo třicet čísel,“ vysvětloval.

Generálku na světový šampionát absolvují Češi v neděli, kdy vyzvou Švýcarsko. Pak už je čeká přesun do Finska, dějiště turnaje. Jestli bude jedničkou na mistrovství, zatím Vejmelka neřeší. „Je v podstatě jedno, kdo v té bráně bude. Hlavně když se bude vyhrávat,“ prohodil.