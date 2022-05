ONLINE: Česko - Švédsko. S Krejčím i dvěma posilami z NHL, chytá Langhamer

Trenéři už dopoledne oznámili, že do branky nasadí Marka Langhamera. Karel Vejmelka z Arizony si tím pádem na reprezentační debut počká. V obraně nastoupí Filip Hronek z Detroitu, jeho spoluhráč Jakub Vrána by se měl objevit na křídle druhého útoku.

Předpokládaná sestava ČR Langhamer (Lukeš) – Musil, Kundrátek – Sklenička, Jiříček – Ščotka (A), Hronek – Moravčík, Jordán – Smejkal, Černoch, Stránský – Vrána, Špaček, Zohorna – Červenka (C), Krejčí (A), Chlapík – Flek, Kodýtek, Blümel – Beránek

„Uvidíme, s čím Švédové přijdou. Vím o tom výprasku z Ostravy, co dostali, to jsem viděl. Na to se hezky kouká,“ pronesl Vrána, který se vracel k rekordní výhře českého národního týmu nad Tre Kronor. Devět branek jim nasázel historicky poprvé.

S gólovou kanonádou ovšem znovu počítat příliš nelze. Česká sestava je ve srovnání s minulým týdnem z více jak třetiny obměněná, u Švédů to vypadá podobně, trenér Johan Garpenlöv z týmu totiž vyškrtal sedm hráčů a čtyři nové přivedl.

„Abych se přiznal, tak vůbec nevím, kdo za ně bude hrát... Vím, že tam je snad Jesper Pettersson, co se mnou hrál v Linköpingu,“ uvedl Vrána, který ve švédském klubu od 15 do 19 let vyrůstal. „A také brankář Magnus Hellberg, jehož podepsal Detroit koncem sezony,“ dodal.

„Bude to náročný zápas. Prohráli s námi teď 3:9. Myslím si, že to bude jinačí a vlítnou na to,“ komentoval Hronek.

Do zápasu poprvé v přípravě nastoupí také David Krejčí, který s týmem už přes týden trénuje. Posily ze San Jose – obránce Radim Šimek s forvardem Tomášem Hertlem – a také útočník Dominik Simon z Anaheimu budou trenéru Jalonenovi k dispozici pro víkendové zápasy.