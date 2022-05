Kari se mi líbí. Tréninky mají hlavu a patu, těší Krejčího po návratu

Jakmile Olomouc vypadla v předkole extraligového play off s Vítkovicemi a skončila jí sezona, Krejčí popřel, že by si ročník ještě prodloužil návratem do NHL.

O týden později se neobjevil v úvodní nominaci kouče Kariho Jalonena pro start přípravy na mistrovství světa, hned ale avizoval: „Jsem připravený dorazit!“

Dostal individuální program, připravoval se sám. Až minulý týden se v Ostravě připojil k mužstvu, které se od začátku bojů o místo na šampionátu výrazně obměnilo.

„Dva týdny jsem si dal volno, další čtyři jsem pak makal na suchu. Do Ostravy jsem přijel, abych zase cítil led, a teď jsem tady, abych si zahrál zápasy. Kolik jich bude, nevím,“ pronesl Krejčí po vítězném střetnutí se Švédskem.

V prosinci, kdy tehdejší trenérský štáb v čele s Filipem Pešánem vybíral hokejisty pro olympijské hry, absolvoval šestatřicetiletý vítěz Stanley Cupu v rámci Channel One Cupu jen úvodní duel s Finskem, který se hrál v Praze. Do Ruska už s týmem neodcestoval.

Měl strach z covidu, nehodlal v případě nákazy trávit vánoční svátky bez rodiny kdesi zavřený. „Kdybych byl náhodou pozitivní a musel tam dva týdny zůstat, tak by to bylo moc těžké,“ říkal.

Do Švédska nyní odletěl, zůstane po celou dobu konání turnaje. Ale jak moc si jej potřebují trenéři vlastně vyzkoušet? Spíš bude záležet na Krejčím, kolik prostoru bude vyžadovat, aby se dostal do tempa. „Ještě dva zápasy a bude to dobré,“ předpokládá. „Samozřejmě tam oproti třeba půlce sezony nějaké věci v rukách nebo v hlavě chybí.“

Na parťáky ve třetí formaci si nemohl stěžovat, vždyť na křídla dostal nejproduktivnější hráče svých lig - Romana Červenku ze švýcarského Rapperswil-Jona a sparťana Filipa Chlapíka.

Zvyká si na nový režim, který kouč Jalonen nastolil. Z přístupu možná až nezvykle veselého Fina je však nadšený. „Kari se mi líbí,“ hlásí. „Mítinků je hodně, ale to je samozřejmost, to se musí. Snaží se nám vlít systém do hlavy, pořád nám něco připomíná. Tréninky mají hlavu a patu.“

Obecně se mu myšlenka cizince ve vedení národního týmu nepříčí.

„Já jsem neměl problém s trenéry nějak v minulosti, ale je to teď něco jiného... Má to hlavu a patu,“ opakuje. „Samozřejmě po mistrovství se můžeme bavit trošičku jinak, ale Jalonen se nám snaží vnutit nějaký systém, což se musíme naučit respektovat.“

Nadcházející duel sehrají Češi na Švédských hrách v sobotu, kdy v poledne vyzvou Finsko. S největší pravděpodobností i s Krejčím v sestavě.