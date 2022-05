Systém Jalonen: Hrají Češi jako Finové? Podobnost tu je, říká Sklenička

„Kari se mi líbí. Já jsem neměl problém s trenéry v minulosti, ale jak je to něco jiného... Má to hlavu a patu,“ lebedil si navrátilec do sestavy David Krejčí, jenž se spoluhráči až do čtvrtečního večera přes týden jen trénoval.

Jak jeho, tak týmový výkon proti Švédům sice patřil k méně povedeným, na vítězství 2:1 ale stejně stačil. Obdobných zápasů český výběr v minulosti také příliš neměl.

„Řekl bych, že přesně takhle to hrajou Finové v nároďáku, kteří dostávají celou dobu jeden, maximálně dva góly a vyhrávají. Už je tady možná trošku vidět podobnost a my doufáme, že to přinese stejné úspěchy jako Finům,“ uvedl obránce David Sklenička, který se v posledních dnech rozstřílel.

„Když víte, že puk v útočném pásmu nezachytíte, tak ho necháte odstoupené obraně a čekáte, co protivníci. Oni jedou do připravené pětky a my se snažíme, abychom měli vždy o hráče navíc a byli v přečíslení. Útočníci hrají s námi beky a zatím to funguje,“ popsal jádro funkčního systému.

Finové zdánlivě jednoduchý, ale propracovaný systém založený na disciplíně, obranné hře a týmovosti hrají s Jalonenovým jmenovcem Jukkou dlouhodobě. Přinesl jim zlato ze světového šampionátu 2019, o dva roky později si z následujícího mistrovství odváželi stříbro.

V Pekingu pak dokráčeli opět na vrchol. Země tisíců jezer slavila premiérový olympijský titul.

Český tým se postupně pokouší vystavět něco podobného. Má k dispozici ideálního mentora. Kari Jalonen už od svého příchodu říkal, že „chce zachovat DNA českého hokeje, ale zároveň vidí, že je co zlepšovat“.

Český obránce Tomáš Kundrátek (vlevo) a švédský bek Henrik Tömmernes v souboji o kotouč během utkání Švédských hokejových her ve Stockholmu.

„Nejsem finský kouzelník,“ oznamoval tehdy. Už nyní ovšem mávl hůlkou. Hrou svěřenců na ledě naznačil, že borce v reprezentačním dresu něco trápilo na trenérském postu. Najednou jako by věděli, co mají a chtějí hrát.

„Je to hodně rychlý hokej. Můžeme získat více puků a nemusíme o ně úplně bojovat. Když jsme dobře postavení ve středním pásmu, soupeř nám je leckdy odevzdá sám. Je strašně důležité být dobře postavený při zakládání útoků, abychom bekům pomohli,“ komentoval nově příchozí útočník Jakub Vrána z Detroitu.

Kam s nimi? Nenaruší posily správný směr?

Střelec vítězné branky si od Jalonena vysloužil chválu, stejně jako jeho spoluhráč z Red Wings Filip Hronek: „Zapadli dobře. Potřebujeme tam doladit nějaké detaily, ale kluci odvedli moc dobrou práci.“

Pro víkendová střetnutí může Jalonen počítat i se zámořským triem Dominik Simon (Anaheim), Tomáš Hertl, Radim Šimek (oba San Jose): „Domluvíme se co a jak. Doufáme, že se dobře vyspí a nají, aby byli připravení na páteční trénink,“ smál se kouč.

Jasný plán má s brankáři. Respektive jistě ví, že Karel Vejmelka z Arizony si debut v reprezentačním dresu odbude: „Docela určitě tady odchytá minimálně jeden zápas, možná i dva.“

Zároveň se také zastal Krejčího, který začíná být podrobován sílící kritice: „Potřebuje hrát, aby se do toho zase naplno dostal. Každý ví, jak dobrým hráčem je. Chceme ho dát kromě přesilovek i do oslabení. Zeptáme se ho, jak se cítil, a podle toho se budeme rozhodovat do dalších zápasů,“ doplnil před další video analýzou, kterých si jeho výběr „dopřává“ požehnaně.

Zdá se, že pod 62letým stratégem se národní tým vydává správným směrem. Zároveň však nemá cenu nově nastolenou cestu přeceňovat a tvořit každoroční medailová zaklínadla.

Přece jen okének v obraně se objevovalo poměrně hodně. Nebýt spolehlivého Langhamera a švédské beznaděje v koncovce, na kostce v Globenu by možná svítilo diametrálně odlišné skóre.

Navíc stačí vzpomenout na situaci před loňským šampionátem v Rize. Češi tehdy s koučem Filipem Pešánem zvítězili devětkrát v řadě.

Šňůru zakončili jasným vítězstvím nad Ruskem 4:0 a v Praze opanovali České hry. Na mistrovství pak díky zmrtvýchvstání ve třetí třetině proti Švédsku dosáhli alespoň na postup ze skupiny, aby později ve čtvrtfinále vypadli po výsledku 0:1 s právě tolikrát zmíněným Finskem.