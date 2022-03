Mlejnek oponuje Zábranskému: Od dvacítky odcházím, ale hráče jsem nepodrazil

Mlejnek přebral „dvacítku“ v květnu 2020, když nahradil odcházejícího Václava Varaďu. Reprezentaci vedl na dvou světových šampionátech, ten poslední byl ovšem před koncem prosince kvůli potížím s koronavirem přerušený a hrát se bude zřejmě od nuly v náhradním letním termínu.

Problémem však je, že Mlejnkovi končí smlouva k poslednímu dubnu a pokračovat už nehodlá. Svým plánem vrátit se k působení v klubu se ovšem netajil, o to víc jej překvapilo, když si četl slova Libora Zábranského v rozhovoru, který brněnský šéf poskytl iDNES.cz.

„Stačí se podívat, jak se zachovali trenéři dvacítky. Mistrovství světa se v původním termínu nedohrálo, má se hrát v srpnu, a oni řekli, že už u toho nebudou. To je pro mě naprosto nepochopitelné, nechápu to, podle mě je to i podraz na ty mladé kluky,“ čílil se nový asistent trenéra u seniorské reprezentace.

Přitom právě jemu Mlejnek oznámil, že nabídku na pokračování nepřijímá. „Přímo Libor Zábranský mi volal a oslovil mě 24. února. Řekl jsem mu, že mojí touhou je od prvního května pracovat v klubu a že jsem rozhodnutý dodržet svá slova ze začátku prosince. Zodpovědní lidé to věděli. A Libor mi na tohle odpověděl, že to chápe,“ vysvětluje.

Zábranskému se nezamlouvalo, že chce realizační tým skončit, přestože podle jeho vyjádření s hokejisty absolvoval společné dva roky, ale najednou zatoužil po práci na klubové úrovni. „Pokud mistrovství řádně neproběhne, tak jim přece nemůžu říct, že to v srpnu už nemůžu dělat, protože chci být zaměstnaný jinde,“ přemítal.

Mlejnek nesouhlasí, zodpovědným osobám dal totiž podle svého názoru dostatek prostoru na to, aby si sehnali náhradu. „Poprvé jsem to oznámil v prosinci, podruhé v lednu po mistrovství. Nikdo nevěděl, že bude šampionát nejprve přerušený a poté zrušený. Tudíž to vůbec nevnímám jako podraz k hráčům,“ oponuje stále ještě úřadující kouč dvacítky.

„Důležité je, že už před mistrovstvím všichni věděli, že prostě splním dvouletou smlouvu. Ohromně ale děkuju svým asistentům za spolupráci, stejně jako celý realizační tým byli fantastičtí,“ dodává.

Hokejový svaz tak bude nyní hledat pro výběr do dvaceti let nového trenéra. Zábranský byl pověřený obsazováním koučů pro týmy od U16 až po U20. Zároveň byl členem Výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje, z funkce však během čtvrtka rezignoval.

Následně Zábranský prohlásil, že by byl nejraději, pokud by výkonný výbor ukázal na Václava Prospala, Martina Erata, či na oba. Jisté je, že Mlejnek už u srpnového šampionátu nebude.

K výběru kouče se na páteční tiskové konferenci ČSLH vyjádřil Bedřich Ščerban. „Změny nemůžu předvídat, v současnosti jsou lidé z výkonného výboru se situací obeznámeni. Mají předložit návrh ohledně složení trenérů, podle toho se pak rozhodneme,“ pronesl člen výboru a předseda reprezentační komise.