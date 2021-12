Podivný šampionát juniorů. Ukázal bídu českých mladíků i pořadatelské fiasko

Nebo: sice se turnaj neodehraje kvůli pozitivně testovaným včetně jednoho z českého týmu, zato se nikdo nemusí strachovat, že nároďák ve čtvrtfinále vybouchne a zase pojede s ostudou domů. Jako loni po výsledku 0:3 s Kanadou nebo předloni 0:5 se Švédskem.

Protože hokejoví junioři ani letos ve dvou zápasech opravdu nepřesvědčili, že dokážou konkurovat.

„Klukům bych to přál, ale objektivně si řekněme, že to není dobré. Vrchol mládežnického hokeje je trochu jinde, než my jsme schopni předvést. Asi bychom i tentokrát čtvrtfinále prohráli,“ tvrdí expert Milan Antoš.

Na šampionát do Edmontonu odjížděla reprezentace s obstojnou obranou, z ní na papíře vyčuhovala jména Davida Jiříčka a Stanislava Svozila, stejně tak v brankářích Jakubu Málkovi a Janu Bednářovi se skrývala určitá jistota.

Všechno rozmetali už v prvním zápase nekompromisní Kanaďané šesti góly.

„Z reakcí lidí jsem cítil, že jsou všichni vlastně rádi, že to dopadlo 3:6 a ne 1:8. Málokdo řekl, že jsme vedli 3:1 a měli jsme výsledek ubránit. Já s touhle spokojeností nedokážu souhlasit. Z mého pohledu to nebyl šťastně odehraný zápas,“ hodnotí Antoš.

„Kanada má výjimečně silný tým, musíte mít štěstí a v rozhodujících momentech se nesmíte nechat rozhodit. A s Německem? Střelecké trápení. Šokovalo mě, že jsme za celou dobu nezměnili styl hry. Když je box okolo brankoviště hustý, proč nepřišlo pár nahrávek na obránce,““nechápe Antoš.

Milan Antoš

Těžko hledal i slova chvály pro jedince. Třeba Svozil se proti Kanadě blýskl pěknou kličkou, načež ji zakončil gólem, ale Antoše zarazily jeho chyby v obraně.

„My se radujeme z jedné akce… Já takové momenty miluju, jenže on potom proti Německu propadne a padne z toho gól. Brankář Bednář chytá dobře, ale dostane gól na první tyč. Za to je vyzdvihovat nemohu,“ myslí si.

Junioři by si zasloužili šanci vylepšit reputaci, ve skupině se měli utkat ještě s Finskem a Rakouskem a ve čtvrtfinále se pokusit o zázrak, jenže poté, co se v karanténě ocitly postupně celé výběry Američanů, Čechů i Rusů, se Mezinárodní hokejová federace (IIHF) rozhodla turnaj kompletně zrušit.

„Cítím úzkost z nedodělané práce,“ povzdechl si hlavní kouč Karel Mlejnek.

Kouč hokejové reprezentace do 20 let Karel Mlejnek.

Rozhodnutí IIHF zřejmě padlo velice náhle a vzbuzuje spousty otázek. Tak například na jednu stranu se kontumovaly zápasy kvůli jednomu pozitivně testovanému, ač loni na šampionátu museli do karantény jen spolubydlící a vyloženě rizikové kontakty, přičemž třeba Němci museli nastoupit i v okleštěné sestavě…

Na druhou stranu pořadatelé ani nezařídili stoprocentně neprostupnou bublinu. V Red Deeru i Edmontonu se po hotelích s hráči normálně pohybovali ubytovaní cizí lidé.

„Od prvního dne nefungovaly věci tak, jak jsme očekávali,“ kritizoval slovenský trenér Ivan Feneš. „Vrcholem všeho byla plánovaná svatba, která měla být v hotelu ve středu večer. Je to pro mě nepochopitelné.“

„Každý si mohl dělat, co chtěl. Není možné, aby lidé chodili mezi námi a měli tam mít svatbu. Od organizátorů to nebylo zvládnuté,“ přidal i slovenský obránce Šimon Nemec.

„Měli se řídit stejnými pravidly jako NHL, aby do karantény museli jen pozitivně testovaní. Ostatním měli dovolit pokračovat. Dost to vypovídá o stavu IIHF, obrovsky mě to zklamalo,“ rozčiloval se i finský kouč Antti Pennanen.

Nový prezident hokejové federace Luc Tardif doufá, že se uskuteční náhradní turnaj někdy v létě buď v Kanadě, nebo ve Finsku. „Na začátku turnaje jsme si mysleli, že opatření budou stačit. Omikron náš pohled změnil, ale my se nevzdáváme,“ řekl v noci na čtvrtek.

Zrušené aktuální mistrovství je dalším smutným příběhem hráčů narozených v roce 2002, neboť ti přišli už v roce 2020 o šampionát osmnáctek.

Generální sekretář Martin Urban pro iDNES.cz uvedl, že pokud českým hokejistům vyjdou PCR testy negativně, 31. prosince se vrátí jedna skupina do Evropy. Zbylým deseti hráčům pak svaz slíbil zařídit letenky do klubů v Severní Americe.