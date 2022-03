Zábranský hájí Erata u reprezentace: Bude skvělý. Skončil Mlejnek u dvacítky?

V pátek večer bude Libor Zábranský stát na brněnské střídačce při prvním zápase extraligového předkola v Liberci. V play off to chce dotáhnout daleko. „Hranicí úspěchu je v Brně titul,“ říká bez obalu.

Zároveň už ví, že ho čeká ještě jedna - a to dlouhodobá - šichta. Ve čtvrtek se stal asistentem finského trenéra Kariho Jalonena u reprezentace. Společně by to měli dotáhnout až k domácímu mistrovství světa za dva roky v Praze a Ostravě.

Národní tým jste už několikrát odmítl. Oslovila vás vize práce se zahraničním trenérem?

Velmi jednoduše řečeno jsem se takhle rozhodl. Byl jsem tím, kdo měl výběr lidí do realizačních týmů zaštítit, a když jsem se ve středu dozvěděl, že do toho nejde (trenér Sparty) Hořava, tak jsem si řekl, že to už není snad možné a že k tomu půjdu já. A že chci k sobě Martina Erata na speciální formace. Kari Jalonen s tím souhlasil a já jsem rád, že když už to tak mělo dopadnout, že je to takhle. Pro mě osobně to znamená překopání mých priorit, což ale není problém.

Martin Erat z Komety v utkání proti Spartě.

S Eratem se výborně znáte z Komety, sáhli jste si spolu na dva tituly. Muže ale zatím netrénoval. Jaké má předpoklady?

Na speciální formace velké, protože pro ně má cit, a umí - snad se tomu nebude nikdo smát - tu přesilovku nakrokovat. Nakrokuje ji na půl metru. Bylo to vidět při dvou titulech v Brně, hrál fantasticky. Když mu teď dáme speciální formace, tak uděláme to nejlepší z české strany, co za nás můžeme udělat. O tom jsem přesvědčený. Nemusí se mnou každý souhlasit, ale já to mám tak vyzkoušené. My jsme s Martinem měli na téma speciálních formací tisíce hodin debat. Proto jsem chtěl, aby byl s námi.

Byl už v Kometě nepsaným hrajícím asistentem?

Ne, to vůbec ne. Vyhodnotil jsem si, že do budoucna bude špičkovým koučem. Věřím, že bude špičkový už teď. Když chcete vyhrávat tituly, jako jsme to měli v Brně, potřebujete všechny pohromadě. Spousta těch kluků ještě pořád hraje. Martin už nehraje, bohužel pro nás, bohužel pro něho. Věřím, že tomu má co dát, a proto jsem si ho vybral.

Víte, kdy vás čeká společná premiéra na střídačce národního týmu, potažmo kde budou České hokejové hry?

Debata o tom, co bude v našem hokeji dál, byla hektická a rychlá. Skončili jsme ve čtvrtek odpoledne a v pátek už začíná předkolo, takže teď nevím. S Karim Jalonenem si zavoláme a domluvíme se, kdy se potkáme osobně. Mně se na něm líbí jedna věc, že už nechce ani letět do Finska, že už zůstane v Praze, bude se dívat na všechny zápasy. Je to totální profík. Martin Erat přiletí podle mě v horizontu dvou týdnů. Tam já osobně čekám, a přál bych si to tak, totální propojení reprezentačního áčka a dvacítky. Nejde to tak, jak to bylo dřív.

Co máte na mysli?

Stačí se podívat, jak se zachovali trenéři dvacítky. Mistrovství světa se v původním termínu nedohrálo, má se hrát v srpnu, a oni řekli, že už u toho nebudou. To je pro mě naprosto nepochopitelné, nechápu to, podle mě je to i podraz na ty mladé kluky. Pokud jsem s nimi dva roky, chystám je, a pak mistrovství řádně neproběhne, tak jim přece nemůžu říct, že to v srpnu už nemůžu dělat, protože chci být zaměstnaný jinde.

Souvisí tohle propojení reprezentace dospělých a dvacítky s Eratem?

Určitě. Dlouho jsem mluvil s Václavem Prospalem, že by bylo ideální, kdyby chtěli tihle chlapi pomoct. I moje osobní účast je tam možná. Teď je potřeba držet spolu, zkusit to zmáčknout, aby to za pět šest roků mohlo být úplně jinak než teď.

Chystáte se zastřešit realizační tým u dvacítky?

Ne, v žádném případě, určitě ne. Jenom jsem řekl, že budu ochoten pomoct, klukům se věnovat. Musí tam být hlavní šéf, v mých očích Prospal, a Erat by mu mohl pomáhat společně s dalším koučem jako asistent. To je moje vidina, třeba to tak nedopadne, uvidíme.

Je pro vás důležité, abyste spolu s Jalonenem našli řeč nejen pracovně, ale i lidsky?

Dvakrát jsme se sešli osobně a člověk pozná, že Kari ví, co chce. Respekt má taky velký. Absolutně tam není problém. Důležité je, že on musí vědět, co chce po hráčích, a tam pak nastupuje moje a Martinova role jako asistentů, abychom to přenesli dál.

Kari Jalonen

Kdo bude mít v tomto novém modelu na starosti výběr hráčů?

V první řadě je tam generální manažer (Petr Nedvěd) a head coach. My s Martinem jim k tomu můžeme svoje postřehy říct.

Okamžitě po jmenování vás čeká play off s Kometou. Máte na vrchol sezony v klubu klid?

Jasně že jo! Chtěl bych k tomu říct, že Kometa, ta naše Kometa, je pořád top. Tam se nic nezmění. Nároďák je ale vrchol pro sportovce. Chtěl bych, aby to tak naši fanoušci pochopili. V jednu chvíli se někdo může dostat někam výš, což bude můj případ u nároďáku. Že bych ale směrem ke Kometě něco vypouštěl, to neexistuje.

Platí, že jste se u reprezentace vzdal platu, respektive že budete pracovat za korunu?

Když jsem poprvé uvažoval o tom, že nabídku vezmu, to bylo před několika lety, jsem to takhle v Kometě řekl Jaroslavu Medlíkovi, našemu manažerovi: Že nechci mít plat a ať ho dají někomu, kdo ho potřebuje. Pan Medlík se tomu divil, ale já jsem si za tím stál. Nároďák je největší čest, co může být. Teď, když se otevřelo téma platu pro mě a pro Martina, jsem se o tom odmítl bavit. Řekl jsem si o korunu, s tím, že se můj plat bude posílat na Ukrajinu. A pokud to účetně nejde, ať mi ty peníze dají, já je řádně zdaním a pak je na tu Ukrajinu pošlu sám. Ježíšmarjá, za nároďák přece nebudu chtít prachy! V životopise je to to nej, co tam můžete mít.

Ještě lepší by pro vás bylo mistrovství světa v Brně. Je možné, že byste usiloval o návrat šampionátu do Brna, pokud by se tam stihla postavit aréna?

Ne, to vůbec. Byla by to pecka, ale toto je vyloučené.

Dřív jste ale reprezentační nabídky třeba právě kvůli stavbě haly a celkově kvůli Kometě odmítal. Co se změnilo?

Máte pravdu, počítal jsem to teď doma, že nabídek jsem odmítl pět. Na pozici head coache, šéftrenéra… Odmítal jsem, jenže osudu neutečete, tak to je. Asi je zbytečné říkat k tomu víc. Před tím, co se vám vyskytuje v životní cestě a co se do ní pravidelně vrací, by se nemělo uhnout. To by bylo divné.

Máte už trenéra pro Kometu na příští sezonu?

Budu to řešit. Nebude to mít jednoduché, když se budu dívat pořád z vrchu. (úsměv)

Asi už mu ale nepůjdete během sezony pomáhat na střídačku jako letos.

Ne, v žádném případě. Je to sedmá sezona, třikrát jsem tam šel, když to v uvozovkách nešlo. Další takový případ už vylučuju.

Kloníte se spíš k setrvání Jiřího Kalouse, nebo se díváte jinde?

S Jirkou jsem seděl dlouho, mluvili jsme o tom. Řekl jsem mu, že pokud se o tom budu rozhodovat, tak až po předkole, dřív ne. Kdybychom nepostoupili přes předkolo, tak to by bylo už blbé.

Cíle asi sotva máte na 10. místo extraligy, je to tak?

Hranicí úspěchu je titul. Výkony dosud byly nahoru a­ dolů, nemůžeme se za nic schovávat. Zápasy se ztrácely v posledních minutách a body nám pak chyběly. Pro Kometu je desáté či jedenácté místo nepřijatelné, to tak být prostě nemůže. Je z toho předkolo, hoďme to za hlavu a pojďme to teď vyhrát.