Straka: V Pekingu jsme měli na víc. Se zahraničním koučem nemám problém

V pátek rozehraje na domácím ledě předkolo play off proti Mladé Boleslavi. A vnímá loňské memento. To šla Plzeň z páté pozice na dvanáctou Olomouc jako jasný favorit, jenže ve třech zápasech vyhučela.

„Nedokázali jsme přepnout na play off mód. Bojovnost, nasazení, blokování střel, hra srdcem. Tyhle věci teď budou rozhodovat. Jestli je do série nedáme, nemáme šanci. Pokud ano, šanci máme velkou. Takhle jednoduché to je,“ říká devětačtyřicetiletý Straka.

Cítil jste teď potřebu zajít do kabiny a na hráče apelovat?

Byl jsem tam hned v pondělí. Abychom se pak už k základní části nemuseli vracet. S hráči jsem si popovídal, shrnuli jsme to, aby se už naplno soustředili na předkolo. Kluci hokej hrát umí, dokazovali to celou sezonu. Ale taky si v závěru základní části, který nám nevyšel, potvrdili, že i když nastoupíte proti sestupujícímu mančaftu s juniory v sestavě, nedáte do toho všechno a myslíte si, že se nemůže nic stát, neuspějete. Doufám, že to pochopili.

Přál jste si do předkola nějakého soupeře? Variant bylo víc.

I kdyby to byla Kometa, Vary, Olomouc či Vítkovice, je to jedno. Rozhodnou věci,o kterých jsem mluvil. A vše musí být podpořené skvělým výkonem gólmana. Tak to prostě je. S Boleslaví máme letos zápasy vyrovnané, vím, že v těch minulých se nám proti nim úplně nedařilo. Je to bruslivý tým, tomu se musíme dokázat přizpůsobit.

Vraťme se ještě k základní části. Těší vás, že jste trápili i o hodně bohatší kluby?

Soutěž byla vyrovnaná, každý mohl porazit každého. Zlín s Kladnem trošku zaostávali, Hradec s Třincem byli odskočení, ale jinak to bylo srovnané. Se základní částí jsem spokojený. Hodně jsme se toho báli. Byla to první sezona bez Milana Gulaše, přišli noví trenéři. Ale kluci k tomu přistoupili perfektně, Bulda (Michal Bulíř) se brzy chytil a hrál fantasticky, další kluci se přidali. Jsem moc rád, že jsme zapracovali další mladé hráče, kteří si vyzkoušeli extraligu. Teď je třeba jít dál krok po kroku. Chceme postoupit. Já to chci určitě a doufám, že i všichni hráči.

Trenéři Baďouček s Říhou před sezonou avizovali i změnu herního stylu. Viděl jste jinou Plzeň než v dřívějších letech?

Přišla spousta nových kluků, doplňovali jsme tým ještě na poslední chvíli. Postupně si to sedalo a hráli jsme celou sezonu velmi slušně. Herní styl? Vždy je to o tom, jak bruslíš a jak chceš bojovat. Když to plníš, napadáš a vytváříš si tlak. Když ne, jen čekáš, co s tebou druhý mančaft udělá. Můžeš mít styl jaký chceš, ale když ti nejdou nohy, moc toho nevymyslíš. Od toho se všechno odvíjí.

Do předkola nejdete kompletní. Obránce David Jiříček, nejžhavější plzeňské zboží na hokejovém trhu, si poranil koleno na mistrovství světa dvacítek. Jak to tým ovlivnilo?

Je to vynikající bek, už v tomhle věku pro nás jeden z klíčových. K tomu vypadl Viktor Lang, který prodělal plicní embolii a všichni jsme moc rádi, že se to zachytilo včas a dopadlo to dobře. K tomu Čerešňák odletěl na olympijské hry. Museli jsme zapojit další mladé kluky. Vláďa Kremláček odehrál přes dvacet zápasů, je to pro něj skvělá zkušenost. Teď se zapojil i Hamšík, za což jsem moc rád. Pokud jde o Davida (Jiříčka), už trénuje. Ale pokud nebude na sto, sto deset procent připravený, nebudeme riskovat a do zápasu ho nepustíme.

Dlouhodobě vypadl i útočník Pavel Musil, kterého srážely postcovidové problémy.

Odehrál bohužel jen pár zápasů, problémy se stále vracely a nemělo cenu jít do rizika. Imunita se mu rozsypala, byl snad u všech možných doktorů. Je to těžké, protože kádr nemáme tak široký. Znovu se proto museli zapracovat další mladí kluci - Adamec, Dvořák, Soukup, Slanina... Doufám, že tyhle zkušenosti využijí co nejlépe.

Nebylo zdravotních problémů až moc?

Někdy se to takhle sejde. A šlo o věci, které nešlo ovlivnit. Jinak máme výborné kondičáky a fyzioterapeuty, Honza Snopek i Adam Havel odvádějí fantastickou práci. Ale je to možná otázka k zamyšlení, jestli nemít v kádru ještě víc hráčů, aby bylo kam sáhnout.

Trenéři Baďouček s Říhou mají smlouvu jen na jednu sezonu. Budou pokračovat?

Tyhle věci jako vždycky nechávám až po sezoně.

Ve vyřazovací části se konečně mohou zaplnit stadiony. Je to velké povzbuzení?

Určitě. Už nedávno, když na náš zápas s Kladnem mohlo přijít více než čtyři tisíce lidí, to bylo skvělé. Kvůli tomu to děláte, kvůli tomu se hokej hraje.

Klubům to konečně pomůže i ekonomicky.

Samozřejmě. Je to těžká a složitá situace. Peníze ze vstupného nám chybí. Dříve chodilo pět tisíc a více lidí, to u nás dělá docela velkou částku. A tyhle peníze v rozpočtu nejsou. Doufám, že ještě dojde na nějaké kompenzace od státu, i když se o nich teď moc nemluví. Ale doufám, že se na ně nezapomene.

Škoda Transportation, váš generální partner, nedávno změnila vedení. Do čela firmy přišel Francouz Didier Pfleger. Máte nějaké signály, zda to ovlivní podporu hokeje v Plzni?

Zatím ne. Máme podepsanou smlouvu ještě na další dvě sezony, doufám, že na tom se nic nezmění. Víme, že se vedení změnilo, chceme se co nejdříve domluvit na schůzce, abychom se poznali, věděli o sobě. Pro nás je to zásadní věc a doufám, že smlouva bude pokračovat. Jinak by to byl velký problém.

Po necelých dvou letech jste ukončil působení u národního týmu, kde jste byl asistentem Filipa Pešána. Jak s odstupem času vnímáte neúspěch na olympijských hrách v Pekingu?

Furt stejně. Zklamání. Měli jsme na víc, neuspěli jsme. To, že jsme jako trenéři skončili, je normální a spravedlivé vyústění situace. Tak to prostě je, nebylo co řešit.

Slyšíte na diskuse, zda sestava mohla vypadat trošku jinak, kdo v ní měl či neměl být?

Já jsem přesvědčený, že jsme tam měli nejsilnější sestavu, jakou jsme mohli mít. Jistě, můžeme se bavit o nějakých jednotlivých jménech. Filip Chlapík, ano. Ale jako centr by stejně nebyl v prvních dvou lajnách, tam byli Kovář s Krejčím. A změnil by to natolik, dal by šest gólů? Nebo Gulaš, Blümel? Vždycky se dá o nějakých hráčích mluvit. Kdyby tam byli, třeba to dopadlo jinak, beru. A nechci se zbavovat zodpovědnosti. Jde to za námi trenéry. Výsledky nebyly, logické vyústění je, že jsme odešli.

Plzeňský trenér Martin Straka po semifinálové prohře s Kometou.

Není to širší problém? Nenamlouváme si už falešně, že si na mistrovství světa či olympiádu jedeme pro medaili?

Nesouhlasím. To v hlavách musíte pořád mít, to vás přece táhne.

Ale nemluví se víc o cíli než o cestě k němu?

Takový tlak vždycky byl a bude, ten je s tím spojený. A já si prostě myslím, že na olympiádě i loni na mistrovství světa jsme měli takový mančaft, že jsme byli adepty na medaili. Nemůžeme říkat nic jiného.

Proč to tedy nevyšlo?

Nezvládali jsme klíčové momenty. Nevyužili přesilovku, přečíslení, vzápětí inkasovali a nedokázali to otočit. Hráči jsou tady stále dobří, ale my jsme je asi nedokázali přinutit k tomu, co jsme chtěli. Nenastavili správně tu chemii, abychom medaili přivezli. Nicméně tvrdím, že na těch dvou vrcholných akcích jsme měli parádní mančaft.

Takže nesdílíte názor, že český hokej je na ústupu?

Pozor! Za rok, za dva bude hůř. Až skončí Krejčí, Kovář, Řepík a další. Filip Chlapík vyhrál bodování extraligy. Ale kdo je tam dál? Cizinci a kluci, kterým je od třiceti výš. Tak mi tedy ty mladé hráče, kteří mají být v nároďáku, vyjmenujte. Blümel? Ano, je mladý, má tah. Další mě nenapadá. Finové, Rusáci, Slováci, ti tam mají sedmnáctileté hráče. My ne. Toho se bojím.

Konečně se alespoň zúží mládežnické soutěže.

Ano, správný krok. Bude méně týmů, konkurence se zvýší, přibude víc kvalitních zápasů. Ale chvíli bude trvat, než se tohle všechno projeví. Musí to začít shora, pak je na nás na klubech, abychom tlačili na trenéry a oni následně na hráče. Abychom je správně vychovali.

Souhlasíte s tím, aby reprezentaci převzal zahraniční trenér?

Jsem s tím úplně v pohodě. Je jedno, jakou národnost trenér bude mít. Hlavně ať to dokáže otočit k úspěchu. Moc novým trenérům budu držet palce. Mrzí mě, že jsme to nedokázali my, ale dál věřím v úspěch, v medaili. Potřebujeme to.

Skoro to vypadá, že vám nakonec trénování chybí.

Mně? Ale ne, mám zase spoustu jiných starostí. (úsměv)