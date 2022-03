Češi z Detroitu i Voráček přislíbili účast na mistrovství. Nedvěd Erata hájí

První zahraniční trenér v historii české hokejové reprezentace bude stát na lavičce se dvěma Čechy. Zábranský se bude starat o obránce, Erat o přesilovou hru.

Jalonen bude objíždět zápasy české extraligy, brzy se k němu připojí také Erat. Zábranský dá aktuálně přednost působení Komety v play off.

„Libor toho má hodně a vážíme si, že si dokázal všechny svoje záležitosti uspořádat, aby mohl trénovat reprezentaci,“ kvituje Nedvěd.

Jako jediný zůstává z trenérské sestavy z olympijských her kouč brankářů Zdeněk Orct. „Odvádí dlouhodobě skvělou práci v Litvínově a i přes neúspěšnou olympiádu je za ním vidět kus výborně odvedené práce,“ tvrdí Nedvěd.

Jak jste přišel na Martina Erata?

Martin byl variantou od začátku. Bylo potřeba vše prodiskutovat, volbou číslo jedna byl hned Kari (Jalonen), a když jsem věděl, že domluva spěje ke zdárnému konci, tak jsem se přeorientoval na výběr asistentů. Možností bylo víc, probíral jsem Martina s Liborem, který s ním má vřelý vztah z Komety. Potvrdil mi, že po dobu angažmá v Brně táhl přesilovku a prakticky sám ji vymýšlel. Kari se ptal na Martina také ve Finsku a rovněž dostal velice pozitivní zpětnou vazbu.

Není angažování nezkušeného Erata trochu risk?

Jak jsem říkal, Martinův přínos bude pro přesilovou hru. Nemám o něj strach.

Jak se stavěl Erat k nabídce trénovat reprezentaci?

No, nečekal to, ale byl příjemně překvapen a odhodlaný. Má velkou motivaci a říkal, že by velmi rád českému hokeji pomohl. Chce v Americe všeho nechat, vrátit se domů a věnovat se reprezentaci.

Byl Gross s Hořavou jedinou další variantou?

Variant bylo více, samozřejmě nemůžeme mít na stole deset asistentů, ale Pavel byl jeden z kandidátů, stejně tak Miloslav. Nevyšlo to, teď se soustředíme na Erata se Zábranským a myslím si, že je to silná trojka.

Proč to nevyšlo?

Pavlovi jsme dali čas, má trenérské angažmá v Německu, vedli jsme dlouhé jednání. Cítil jsem z něj, že má zájem, ale také že ho nabídka překvapila. Nakonec se rozhodl zůstat na klubové úrovni. S Miloslavem jsme se také nedohodli, důvodem nebyla finanční stránka. Dál to nechci rozebírat.

Řešil se i asistent ze zahraničí?

Ne, od začátku jsme měli komunikaci postavenou na tom, že chceme hlavního trenéra ze zahraničí, ale k němu jsme už dalšího asistenta z Finska nechtěli.

Jak silné slovo měl při výběru asistentů Jalonen?

Tak samozřejmě nechtěl, abychom přivedli asistenty, se kterými by nerad komunikoval. Měl právo veta. Byli jsme v neustálém spojení a o všem jsem ho informoval. Shodli jsme se na tom, že Erat se Zábranským je ta správná dvojice.

Cílem Jalonena je zlato z mistrovství světa, co si o tom myslíte?

Vnímám to pozitivně. Nepatříme mezi úplnou špičku už nějaký ten pátek, ale neznamená to, že nemůžeme přivézt medaili. Na Slováky by si před olympiádou vsadil jen málokdo. Hokej je tak vyrovnaný, že až na některé týmy může medaili získat kdokoliv. Pro Slováky má bronzová medaile cenu zlata. Nevidím důvod, proč bychom ani my nemohli přivézt medaili. Chceme ji a uděláme pro ni maximum.

Co má v plánu Jalonen v příštích dnech?

Dneska jedeme do Plzně, kde ji uvidíme s Mladou Boleslaví, zítra jedeme do Liberce. Kari tady ještě nemá své asistenty, tak se mu budu o něco víc věnovat já. Měl jsem sice v plánu odletět do Severní Ameriky, ale ještě to o pár dní odložím a kvůli Karimu zůstanu. Kari už viděl zápas Varů s Litvínovem, objíždět budeme více zápasů, to je teď náš nejbližší program.

Kdy se trenérský tým poprvé sejde?

S Liborem jsme se měli sejít ve čtvrtek večer, ale nakonec to nestihl. Věnuje se Kometě a věříme, že až Brnu sezona skončí, tak se k nám ihned připojí. Martin by měl do Česka přiletět koncem příštího týdne, do té doby budu s Karim já.

Kdo bude na lavičce při startu kempu?

Měl by to být Kari s Martinem. I to také mělo roli při rozhodování. Gross i Hořava by mohli být se svými kluby dlouho v play off a k reprezentaci by se připojili později. Asi by to šlo, ale preferovali jsme tuto variantu.

Byl jste už v kontaktu s hráči z NHL?

Ano, už jsem pár hráčům volal. Řešil jsem kluky z Detroitu, kde jsem dostal příjemnou odpověď. Jak Vrána, tak i Zadina s Hronkem chtějí reprezentovat a mají od klubu svolení. Bavil jsem se i s Jakubem Voráčkem, taky má zájem. Budu mluvit s Pavlem Zachou a dalšími, kteří pravděpodobně nepostoupí do play off, ale situace se ještě může změnit po uzávěrce přestupů.

Potvrdil ještě někdo účast?

Zatím jen kluci z Detroitu a Voráček, který je extrémně vytížený a je trochu unavený. Ale uvidíme se v New Yorku na konci března a doufám, že bude mít trochu více energie. Voráček je pro nás stavební kámen mužstva, byl bych za takového lídra mimořádně rád, jiného nemáme.

Jak bude Jalonen vybírat hráče na první kemp?

Už máme list hráčů, které jsme si spolu vytipovali. Knot i Klok už vypadli z KHL, ti sice řeší zdravotní problémy, ale budou připraveni. Nyní jde play off velice rychle, v dostupnosti hráčů problém nevidím a Karimu s výběrem určitě pomůžeme.