Erat asistentem u národního týmu? Zvláštní volba, shodují se experti

Že se stane hlavním trenérem finský odborník Kari Jalonen, bylo jasné už nějakou dobu. O jménech asistentů se však dlouze spekulovalo. Nejžhavějšími kandidáty byli Miloslav Hořava a Pavel Gross, druhý jmenovaný ovšem nabídku generálního manažera Petra Nedvěda odmítl.

V souvislosti s reprezentačním angažmá se o Liboru Zábranském mluvilo už dlouho, spíš se ale zdálo, že se brněnský majitel stane hlavním koučem, až nastane čas. Místo toho je jedním z nových asistentů.

„Uvidíme ale, jak bude zvládat kombinaci národního týmu s Brnem. Na druhou stranu jako asistent neponese největší tíhu odpovědnosti,“ přemítá Jandač.

Větší neznámou je druhý z nových asistentů, kteří doplní trenéra gólmanů Zdeňka Orcta. Martin Erat strávil přes patnáct let v zámoří, s reprezentací slavil zlato na světovém šampionátu do 20 let a má bronzovou medaili z olympiády v Turíně. Se svým novým parťákem Zábranským se dobře zná z Komety. Před dvěma roky ukončil aktivní kariéru, trenérskou praxi ovšem postrádá.

„Jmenování Erata mě překvapuje, to je úplná novinka. Samozřejmě to byl výborný hráč, ale trenérské zkušenosti nemá. Takový skok nebývá zvykem. Trenérem u reprezentace vždycky býval někdo zkušenější, kdo už něco dokázal. Tohle jsou nové trendy, prostě si musíme na takové novinky zvykat,“ říká Vůjtek, který vedl národní tým na světovém šampionátu v roce 2016.

Jandač však dodává, že trenérsky nezkušený asistent není věcí, kterou by hokejová reprezentace nepamatovala. Sám si totiž před šesti lety po svůj bok postavil Václava Propsala, jenž do té doby vedl pouze mládežnické výběry.

Zato u Jalonena nemůže být o nedostatku zkušeností řeč. Dvaašedesátiletý rodák z Oulu koučoval ve Finsku, ve Švýcarsku i v Rusku, vyzkoušel si také angažmá u reprezentace Suomi či u pražského Lva.

V historii samostatného českého národního týmu je prvním cizincem, který se postaví na reprezentační střídačku.

„Asi prostě nastal čas, aby přišel cizí trenér. Ve světě je to dnes celkem běžné a není důvod to nezkusit po těch neúspěších z posledních let. Vždycky je kde brát, trenéry máme dobré. Ale v podstatě nemáme nikoho, kdo by byl nějak slavný,“ krčí rameny Vůjtek.

Reprezentačnímu vedení došla trpělivost poté, co po nevydařených evropských turnajích tým shořel i na olympijských hrách. Filipa Pešána společně s asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem následně výkonný výbor odvolal a pověřil generálního manažera Nedvěda, aby zvolil náhradu.

„Kam Kari přišel, tam vždy odvedl dobrou práci a byl úspěšný,“ podotýká Jandač. „Sice ztrácíme češství, ale asi nebylo zbytí, tak se zvolil zahraniční kouč, který jako cizinec nejspíš neponese tak velké břímě a nebude pod tlakem čekání na úspěch. Medaile se pořád nevozí, nabaluje se to a kámen je čím dál těžší... Tak třeba to bude on, kdo jej odvalí,“ říká Jandač.

Zároveň jej ale mrzí, že si svaz nepřipravuje pro seniorskou reprezentaci kouče prostřednictvím mládežnických výběrů. „Chybí mi návaznost na trenéra z dvacítky. Ať se má kdo učit. Ať můžeme někoho vychovávat a nehrozí, že tam vznikne díra. Žehráme, že dochází hráči, ale chybí i trenéři,“ upozorňuje.

První velkou akcí bude pro Jalonena blížící se světový šampionát, který v Helsinkách a v Tampere odstartuje za dva měsíce. Času tak nový realizační tým příliš nemá. To by však podle Vůjtka neměl být až takový problém.

„Změna se může projevit okamžitě. Přeci jen máte před mistrovstvím přípravu skoro šest týdnů, skládá se úplně nové mužstvo oproti tomu, které hraje v průběhu sezony. Je to otázka nastavení mužstva, nastavení taktiky, stylu hry a prostředí,“ vysvětluje.

S novým trenérským týmem bude uzavřena smlouva s platností do konce května 2024. Ke jmenování Jalonena došlo nakonec i přesto, že si někteří z jedenácti členů výkonného výboru nepřáli, aby reprezentaci vedl zahraniční kouč, jak dříve připustil generální manažer Nedvěd.