Svazový šéf Král: Zahraniční kouč? Čas už přišel a Jalonen k nám má blízko

Co říkáte na zvažovanou trojici trenérů Kari Jalonen, Miloslav Hořava, Pavel Gross? Dříve jste cizince pro národní tým odmítal.

Vždy jsem tvrdil, že pokud bude možnost volby mezi českým a zahraničním trenérem se stejnou kvalitou, preferoval bych českého odborníka. Na tom se nic nemění. Po neúspěších na posledních dvou turnajích nicméně doba pro zahraničního trenéra nejspíš skutečně nastala. Pokud by se jím měl stát Jalonen, velkou výhodu bych viděl v tom, že má k našemu prostředí a českému hokeji blízko z působení ve Lvu Praha. Finská trenérská škola slaví úspěchy, z velkých turnajů vozí medaile a její zásady by určitě byly přínosem i pro nás. Zvlášť ve spolupráci s respektovanými domácími asistenty, což by měla být podmínka.

Svoje působení u reprezentace neskončil Pešán podle představ, rozhodně si však nemyslím, že by to bylo z důvodu jeho trenérských kvalit. Tomáš Král prezident Českého svazu ledního hokeje