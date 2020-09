Tvrdě makal, ale uměl se i bavit, vzpomíná Nedvěd na kouče Říhu

Hokejem ta zpráva otřásla.

Pro rodinu i celé hokejové prostředí je to šok. Asi týden jsem něco věděl, a i když to nebyly pozitivní zprávy, pevně jsme věřili, že se z toho Miloš dostane.

Kdy jste s ním hovořil naposledy?

Přes léto jsme se několikrát bavili, co bude dělat. Rozebírali jsme jeho potenciální angažmá. Řešil odchod do Ruska nebo zda zůstane doma. Nikdy si nestěžoval na zdraví, i když už třeba před šampionátem v Bratislavě měl chvíli, kdy se o něj intenzivněji starali. Nebylo to tehdy sice nic vážného, ale zdraví neměl stoprocentní.

Jeho elán potíže vždy kryly, že?

Přesně. Miloš tak vystupoval. Člověk má zdraví jen jedno a nikdy nevíte, kdy to na vás přijde. To si Miloš asi nepřipouštěl, ale dál bych o tom nerad mluvil.

Jak se vám s ním pracovalo?

Celou kariéru měl Miloš velké charizma. Kus chlapa, který tvrdě makal, ale který se uměl i pobavit. Byl stará škola, prosazoval si svoje. Vždycky si dal cíl a ve většině případů ho dosáhl, v dobrém slova smyslu byl tvrdohlavý.

Jak to vypadalo v praxi?

Po hráčích vyžadoval sto procent, klukům nechtěl odpouštět. Ale na mistrovství světa je dokázal perfektně připravit, i když se zdálo, že toho na ně navalil moc.

Další MS vám zhatil covid. Bylo to nedokončené dílo?

Pro nás to bylo obrovské zklamání. Turnaje EHT byly až na výjimky velice dobré. Chystali jsme se, Švýcarsko mělo být náš vrchol.

Jaký odkaz Říha zanechal?

Velice pozitivní. O výsledku ve Švýcarsku bych jen spekuloval, ale vím, že bychom se prezentovali podobným pojetím. Nikdo nečekal, že to bude mít takový konec.