Medaile na dosah, slzy na tiskovce. Druhou šanci Říhovi sebrala pandemie

Uznávaný hokejový kouč, který zemřel v úterý ve věku 61 let, za sebou během necelých dvou let v čele národního týmu zanechal výraznou stopu. Přitom když se na MS 2018 v Dánsku diskutovalo, kdo nahradí tehdejšího trenéra Josefa Jandače, na přetřes se zpočátku dostávala úplně jiná jména.

Jenže prestižní roli postupně odmítli Martin Straka i Libor Zábranský, Filipu Pešánovi a Václavu Varaďovi zase komplikovaly posun na lavičku národního týmu smlouvy u jejich klubů.

A tak svaz v červnu 2018 ukázal na známého bouřliváka Miloše Říhu, o němž se třeba říkalo, že má v Rusku větší renomé než doma. „Čekáme od něj, že konečně uspějeme ve čtvrtfinále,“ jmenoval tehdy hlavní úkol pro nového trenéra svazový šéf Tomáš Král.

Pro Říhu bylo jmenování zároveň poctou za dlouholetou práci na klubové scéně. Už předtím byl kandidátem na reprezentačního trenéra v Rusku či na Slovensku, nakonec se tak stalo až doma v Česku. „Takhle to mělo být a je to nejlepší řešení. Je to v zemi, kde jsem vyrůstal a kde jsem se učil hrát hokej. Ale abych se přiznal, už jsem ani nevěřil,“ přiznal čerstvě po uvedení do nové funkce Říha.

Společně s ním začala i éra nového reprezentačního loga a období „budování jádra“ zkušených hokejistů, kolem kterého hodlal Říha s asistenty Robertem Reichlem a Karlem Mlejnkem stavět tým. Tento postup se setkával během sezony s častou kritikou, na MS v Bratislavě pak Říha pozval několik hráčů ze zámoří a nakonec z toho byl kýžený postup do semifinále.

V něm sice Češi nestačili na Kanadu, v souboji o bronz však byla medaile víc než blízko. Národní tým přestřílel ruskou sbornou, jejíž soupiska byla nabitá hvězdami, jenže v penaltovém rozstřelu zvítězil soupeř. Češi čekají na medaili z MS od roku 2012, kdy získali bronz.

Na tiskovce po příletu do Prahy mu sice ještě po obličeji stékaly slzy, s odstupem ale hodnotil Říha šampionát jako úspěšný. „Projev mužstva byl velmi dobrý. Zase se ukázal hokej, který Češi vždy hrávali. Navíc mám ohlasy hráčů, že budou chtít přijet znovu a reprezentovat. Řekli to i ti, kteří třeba nehráli,“ pochvaloval si Říha.

Zároveň si přál, aby si víc mladých z extraligy řeklo o pozvánku do reprezentace. „Potřebují na sobě pracovat,“ opakoval. Když už však vyhlížel začátek letního kempu před další sezonou, zaskočil ho krok svazu, který s ročním předstihem oznámil jméno jeho nástupce, Filipa Pešána.

„Vůbec jsem o tom nevěděl. Bylo to pro mě obrovské překvapení, které přišlo zničehonic. Jsem z toho špatný. Za to, co jsme do toho dali, jsme dostali od českého hokeje takovýhle pohlavek. Dost mě to mrzí,“ byl upřímný Říha v rozhovoru pro Lidové noviny.

Tehdy zvažoval i rezignaci, nakonec ale volbu svého nástupce přijal a soustředil se na svou druhou a zároveň poslední sezonu u národního týmu. S mladším kádrem se mu v porovnání s předchozím ročníkem vedlo dobře, po třech turnajích Euro Hockey Tour dokonce patřilo Čechům první místo v tabulce turné.

Jenže na poslední turnaj EHT už letos nedošlo, stejně jako na mistrovství světa ve Švýcarsku. V polovině března se paralyzovalo veškeré sportovní dění, a Říhova štace u národního týmu tak skončila předčasně, i když do poslední chvíle tvořil soupisku na turnaj. „Tohle zklamání bude asi bolet do konce života,“ pravil tehdy.

Ozývalo se spoustu hlasů, že by měl svaz prodloužit Říhovi smlouvu alespoň o rok. Sám trenér ale v květnovém rozhovoru přiznal, že se už porozhlíží po práci v klubech, mluvilo se třeba o kazašském Barysu.

Zdravotní komplikace už mu však návrat na střídačku neumožnily.