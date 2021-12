Hrubec: Na olympiádě bych vzal jakoukoli roli... Covid? V Rusku se žije normálně

V jaké pohodě se cítíte? V Rusku máte vysoké zatížení.

Je zbytečné se mě ptát, jak se cítím. V brankářském světě to nehraje žádnou roli, je to absolutně irelevantní. Můžete se cítit dobře a pak vám utkání nevyjde. Jsem hlavně rád, že jsem přijel do Čech, můžu mluvit česky a zažít srandu v mateřském jazyce.

V týmu disponujete neochvějnou důvěrou...

To je v Rusku přehnané spojení (směje se). Říkali mi, že by chtěli, abych chytal všechno, a já jsem za to rád.

Momentálně jste z pozice úřadujícího mistra „až“ pátí v konferenci. Jak na vás mužstvo působí?

Všímám si, že přišla trochu pomistrovská kocovina. Navíc odešlo pět rychlých hráčů a přišlo pět vysokých těžkých. Od nich se čekalo, že budou clonit a dorážet, nicméně pět rychlíků nám vyhovovalo víc. Víme, že bychom měli být výše. Cíl před sezonou je být do čtvrtého místa, abychom měli domácí prostředí do play off.

A jak v Omsku zvládáte své vytížení? Zvykl jste si?

Ze začátku to bylo těžký, hokeje bylo hodně a museli jsme upravit tréninkové tempo. Chytám jen zápasy a ráno chodím na rozbruslení. Do zápasů tak jdu čerstvý a nejsem přetrénovaný.

Myslíte, že se díky vaší silné pozici v klubu podíváte i do Pekingu?

To je na trenérech, jak to poskládají. Jsem rád, že jsem teď mohl přijet a zachytat si. Už mě znají z hodně zápasů, asi se nebude nic soudit na základě jednoho odchytaného utkání. Budu čekat, jak se rozhodnou.

Na olympiádu by dost pravděpodobně měl jet brankář z Evropy i za předpokladu, že se jí zúčastní hráči z NHL.

O tom jsme se nebavili. Jestli se to takhle řeklo, tak chci být gólmanem z Evropy já.



Sledujete vývoj situace v zámoří?

Nesleduju to. Jsem zastánce toho, že zbytečně neřeším věci, které nemohu ovlivnit.

Co se však týká i vás, to je případná karanténa. Řeší se, jestli sportovci nebudou muset trávit pět týdnů uzavření někde v Číně...

Já jsem tam byl osm měsíců, takže vím, jaký to je (směje se). Jsme majetek klubu. Musel bych se zeptat, jak by se tvářili na to, kdybych si dal pět týdnů „volníčko“ někde v Číně.

Jel byste i kdybyste vyfasoval nevděčnou roli trojky?

Samozřejmě, je to olympiáda. Člověk se moc neohlíží na to, v jaké pozici tam jede. Trenéři mě znají, věděli by, že mě můžou postavit. Pojedu úplně klidně v jakékoli pozici... Teď na turnaji podle mě dostaneme jeden zápas a uvidíme, komu se povede líp. Ten dostane i příležitost do třetího zápasu.

Úvodní zápas s Finy se odehraje před takřka prázdnou O2 arenou.

Je to škoda, ale buďme rádi alespoň za tu tisícovku... V Rusku to bude normální, takže jsem byl i celkem překvapený, že když už se tu vyhlásilo tohle opatření, tak proč se celý turnaje neodehraje v Rusku.

V KHL letos s koronavirem již takové problémy nemají.

Vůbec, v Rusku žádnou situaci nevnímám, tam se žije normálně, tam je všechno správný, řekl bych.

Přesto zasažení tam je a i v posledních týdnech bylo obrovské, ale moc se neřeší.

Z mého pohledu je ošemetné se o tom bavit. Tady je národ rozdělený na dvě poloviny, radši bych se k tomu snad ani nevyjadřoval, nikdy nevíte na koho natrefíte. Třeba otázka očkování už je podle mě intimní. Něco na styl „Kolik bereš?“, nebo u holky „Kolik vážíš?“.

U nás ale třeba díky případu s Romanem Červenkou víme, kdo je a kdo není naočkovaný. A ten, kdo není, se prostě do Pekingu na hry nepodívá.

Co na to říct... V dnešním demokratickém světě si není možné vybrat.

Máte hodně finských spoluhráčů, s kterými se Češi střetnou jako první. Došlo na nějaké provokace?

Hned po našem posledním zápase jsem říkal, že odteď jsou pro mě nepřátelé. Seděli vedle mě v letadle, tak jsme se vzájemně pošťuchovali, hned po sobě házeli papírky, strkali si do pití, a tak podobně. Ať vyhrajeme my, nebo oni, v šatně se to bez narážek neobejde.