Jen jeden zápas pro Krejčího. Dva týdny v Rusku by byly těžké, obával se

Zatímco zbytek reprezentační výpravy odcestuje po čtvrtečním duelu do Moskvy, kde poměří síly se Švédskem a s Ruskem, Krejčí nabere směr Haná. Doma v Olomouci se bude připravovat na pokračování extraligy.

V pondělí dostal od kouče Pešána volno, o den později už ale bruslil po ledě pražské O 2 areny. Po boku měl sparťany Michala Řepíka a Vladimíra Sobotku, se kterými se shodou okolností střetl v neděli v domácí soutěži.

„Moc jsme se o tom nebavili. Trénink byl o seznamování, pokecali jsme o rodině. Spíš se tak bavíme o tom, jak budeme hrát. Kluci mají jiný systém než my v Olomouci, nároďák to zase hraje trochu jinak. Máme ještě pár tréninků. Snad nám to nějak pomůže a v zápase ukážeme, co umíme,“ vykládal Krejčí.

Šikovný centr se do Česka vrátil před sezonou nastálo po dlouhých sedmnácti letech. Během výluky NHL nastupoval v roce 2012 za Pardubice, jenže v létě se rozhodl pro mateřskou Olomouc.

Rázem se opět ocitl více na očích jak českým fanouškům, tak i reprezentačním trenérům, kteří s ním počítají pro olympijskou nominaci. V současné době je jediným hokejistou, jenž by měl mít místo pro pekingský turnaj jisté. I tak si ovšem přáli, aby se ukázal na přípravné předvánoční akci.

Domluva však platí pouze pro pražské tréninky a první zápas. „Už je to déle, co jsme se o tom bavili. Varianta nejet do Ruska je pro mě nejlepší. Kdybych byl náhodou pozitivní a musel tam dva týdny zůstat, tak by to bylo moc těžké. Tak to bohužel teď s covidem vypadá,“ hlesl Krejčí.

Návrat do národního týmu, za který hrál naposledy na světovém šampionátu v roce 2018 v Kodani, jej neznervózňuje. „Možná kdyby byl plný stadion... Jenže taková je bohužel doba. Je to příjemné být zase v nároďáku, hodit na sebe tenhle dres. Strašně jsem se těšil,“ sdělil po úterním dopoledním tréninku.

Vzhledem ke složení nominace, která je hodně rozmanitá a obsahuje více zkušených hokejistů než obvykle, má Krejčí zatím trochu problém s rozpoznáváním spoluhráčů. Přípravných reprezentačních akcí v posledním desetiletí příliš neabsolvoval.

„Samozřejmě je tu i dost těch, se kterými se teprve poznám. Některé znám podle jmen a možná mi pár dní potrvá, než si je spojím i s obličeji. Nejvíce se ale tým stmeluje v zápase,“ zdůraznil trojnásobný účastník olympijského turnaje.