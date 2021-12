Nouzová náhrada pro reprezentaci. Volali mi před půlnocí, líčí Pyrochta

Koronavirus trápí českou hokejovou reprezentaci před startem Channel One Cupu poměrně výrazně. V pondělí musel mužstvo kvůli pozitivnímu testu opustit Milan Gulaš, ještě dříve svou účast zrušili Jiří Smejkal a David Sklenička.

A právě na základě absence zmíněné dvojice se realizační tým obrátil na dalšího krajánka hrajícího ve Finsku. Lappeenrantská SaiPa zatím covidové problémy řešit nemusí, a tak Pyrochta s radostí kývl.

Byl jste z dodatečné nominace zaskočený?

Určitě to překvapení bylo. Cestování bylo narychlo. Pan Špaček mi volal asi o půl dvanácté večer, já to vůbec nečekal. Najednou ale vidím nějaké české číslo na telefonu. Druhý den jsem pak v půl šesté odpoledne letěl z Helsinek, kam to mám za Lappeenranty asi tři hodiny. Bral jsem s sebou i celou rodinu. Byla tam nějaká komplikace s letadlem, ale zvládlo se to.

Neplánoval jste předvánoční procházky a nákupy v Lappeenrantě? Místo toho napřed Praha, pak Moskva.

Takové plány jsem neměl, jen jsme měli sedmnáctého hrát zápas, který teď nemůžu absolvovat. Ale bylo jasné, že pojedu reprezentovat, když se naskytla možnost.

Klub vám s bleskovým uvolněním pro reprezentační účely nedělal potíže?

Konzultoval jsem to s naším manažerem druhý den ráno na tréninku a vůbec neměl problém. Dal mi zelenou, ať si to užiju.

SaiPa na tom momentálně není příliš dobře, ve finské lize je až třináctá...

Je to určitě zklamání, v klubu to tak cítíme všichni. Měli jsme nějaké cíle, ale zatím se nám nedaří. Ještě máme před sebou skoro půlku sezony, takže věříme, že se to zlomí. V kabině už byl vítr, fén, bylo načase. Měli jsme za sebou nepříjemnou šňůru porážek, ale teď naposledy jsme vyhráli, tak v tom snad budeme pokračovat.

Věříte, že se zvládne protlačit aspoň do předkola play off?

To byl náš cíl a myslím, že se to pořád dá. Jsme na dostřel. Není to tedy o bod, ale je to pořád hratelné. Věříme v to a doufáme, že se nám to podaří.

Finský hokej ale momentálně trápí koronavirus, i kvůli dvěma absencím z tamních klubů jste se nakonec do nominace dostal.

Musím říct, že u nás jsme všichni zdraví. Zatím nás to nepostihlo. Co jsem ale slyšel, tak teď je to ve Finsku žhavé téma. Konkrétně vím jen to, že Lukko mělo pozastavenou činnost v Lize mistrů během sezony.

Jak na vás tamní nejvyšší soutěž působí?

Utvrdila mě v pravdivosti informací, které jsem dostal. Má obrovské nasazení, kluci hodně bruslí, hraje se v rychlosti. Nechci přímo říkat, že mě nepřekvapila, protože to by vyznělo blbě. Je to ale rozdílná soutěž než AHL nebo česká extraliga.

Třeba uspějete na Channel One Cupu a vítěznou pohodu si přivezete i do klubu.

Přenést si ji by byl úplně nejlepší scénář. V klubu byl nějaký problém a trochu mě mrzí, že jsem z toho utekl. Snad tým po té výhře trochu užije a bude to super.