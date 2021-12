Češi se chystají na Finsko. Budou stále stejní, domnívá se Straka

„Ve Finsku jsme měli spoustu šancí, ale neproměnili jsme je. Když se do příležitostí dostaneme, musíme je dát,“ podotkl asistent trenéra Martin Straka.

Nejspíš i proto kouč Filip Pešán s generálním manažerem Petrem Nedvědem povolali podstatně zkušenější mužstvo. Cíle v turnaji poměrně jasně specifikoval také Straka: „Chtěli bychom nějaký úspěch -⁠ vyhrát utkání, aby stouplo sebevědomí. Chceme zlepšit koncovku i oslabení a být skvělí v přesilovkách.“

K tomu by měl přispět také v extralize tradičně produktivní Milan Gulaš, jenž se po úspěšném dvojím přetestování s negativním výsledkem přece jen vrátil zpět k týmu.

„U snídaně nějaké hlášky proběhly, ale Milan je rád zpátky, naskočil do tréninku a těší se utkání,“ poznamenal Straka ke Gulašově rozpoložení.

Kapitán Českých Budějovic se tak může nadále rvát o účast na hrách. Velký vliv na ni bude mít vývoj situace v zámoří: „Když by nejeli kluci z NHL, tak ta šance je velikánská. Je v první lajně s Kovym (Jan Kovář) a Frolíkem, takže se to kolem něj určitě bude točit. Je to jen na něm,“ doplnil Pešánův asistent.

Česko vs. Finsko Online reportáž ve čtvrtek od 18 hodin

Poslední věta jeho výroku ovšem není úplně přesná, důležitou roli sehraje i přístup českých protivníků k turnaji. Od Finů se podle Strakova názoru nedá čekat změna herního stylu: „Myslím si, že budou stále stejní, když budou moct, tak po nás půjdou. Jakmile budou daleko, rozestaví se do 1-2-2 a budou čekat.“

Právě na tuhle taktiku trenéři své svěřence připravovali. Kdo se postaví do brány, zatím nezveřejnili, přestože jasno už mají. Jeden z dua Hrubec-⁠Will se informaci dozví večer. Stejně tak v utajení zůstávají i pozice kapitána mužstva a jeho asistentů. O složení sestavy rozhodují netradičně, ale v poslední době už běžně, výsledky PCR testů.

Český tým před odletem do Moskvy sice odehraje první zápas doma, ale pouze před tisícovkou fanoušků.

„Bude to asi trošku smutnější, ještě nevím, jak budou fanoušci rozmístění. Bude to pro mě těžší v tom, že zítra uvidím tátu, jak bude v hledišti od začátku kroutit hlavou. Normálně bych ho tam neviděl,“ zavtipkoval nejzkušenější reprezentant v nominaci Jan Kovář.