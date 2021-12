Na Kanadu s Málkem v brance. Musíme nastoupit sebevědomě, hecují se junioři

„Rozhodnutí padlo na Štědrý den. Včera jsme s brankáři měli mítink a do prvního utkání s Kanadou vstoupí Jakub Málek. Ať utkání dopadne jakkoliv, druhé utkání odchytá Honza Bednář,“ řekl Mlejnek během potréninkových online rozhovorů.

Vybrat správnou sestavu bylo však o něco složitější. Trenéři se museli zúžit soupisku o tři jména pouze na základě tréninků.

„Řeknu to upřímně, je to nefér,“ líčí své pocity Michal Gut, který spolu s Davidem Jiříčkem navlékne dres s písmenem „A“ na své hrudi.

„Situace byla téměř zoufalá. Hráčům v takovém věku a na Štědrý den tohle vzkazovat, navíc když nehrajeme utkání, není nic jednoduchého,“ míní Mlejnek. „A z pohledu trenéra si troufám říct, že o nic méně.“

Tým opustili obránce Matěj Pinkas a útočníci Jaroslav Chmelař se Stanislavem Vrhelem, kteří odletěli zpět do Česka.

Junioři nastoupí do prvního duelu na mistrovství v noci z neděle na pondělí v 1:00 středoevropského času.

„Čeká nás nejsilnější tým na turnaji,“ tuší útočník Ivan Ivan. „Sledovali jsme jejich zápasy, abychom nakoukali jejich taktiku. Snažíme se toho hodně naučit, abychom to uplatnili v zápase.“

Na rozdíl od Čechů Kanaďané sehráli naplánované přípravné utkání, vyzvali Rusko. Domácí na svého soupeře v první třetině vlétli a po dvaceti minutách vedli už 4:0. Rusové postupně ukrajovali náskok soupeře a nakonec Kanadě podlehli 4:6.

Cole Perfetti Perfetti byl draftován v roce 2020 jako desátý v pořadí týmem Winnipeg Jets. Už dva roky hraje na farmě v Manitobě, kde sbírá bezmála bod na zápas. Kromě toho také stihl odehrát dvě utkání v NHL.

Tři body zaznamenal Mason McTavish, po dvou pak Kent Johnson, Jake Neighbours a Cole Perfetti. A právě na něj si bude muset dát český tým velký pozor.

„Největší hrozbou pro nás minimálně na přesilovkách bude, a to minimálně zdůrazňuji, Cole Perfetti,“ tvrdí Mlejnek.

„Musíme nastoupit sebevědomě. Nesmíme jim dovolit takový nástup a možnost dávat góly. Musíme být sebevědomí na puku a nenechat je hrát,“ plánoval Ivan.

Dvacítka se s Kanadou naposledy střetla ve čtvrtfinále minulého šampionátu. Tehdy výběr trenéra Mlejnka nevstřelil jediný gól a prohrál 0:3. Kanada si následně došla pro stříbro.

„Nemají tam nikoho, kdo by byl nějak horší. My se ale soustředíme na náš výkon. Máme jim co vracet za poslední čtvrtfinále. Můžu říct, že každý z kabiny se na zápas těší. Musíme hrát naši hru a dát do toho všechno,“ říká Gut.

Český asistent kapitána působí v týmu Everett Silvertips spolu s Olenem Zellwegerem a Ronanem Seeneym, oba na turnaji reprezentují Kanadu. Na její střídačce navíc stojí také hlavní trenér klubu.

Česko vs. Kanada Online reportáž v pondělí od 1:00

„Napsali jsme si, popřáli veselé Vánoce. V klubu s nimi hraji i na přesilovce a bude fajn si proti nim zahrát. A hlavně hráči z týmu, kteří jsou teď doma, budou na zápas koukat a jsem zvědavý, komu budou fandit. Všichni kluci říkali, že budou fandit mně,“ usmíval se Gut.

„Uvědomuji si, že je to můj poslední juniorský turnaj v reprezentaci. Jdu si to maximálně užít a udělat vše pro úspěch. Národní dres už nemusím nikdy obléknout,“ ví Gut.