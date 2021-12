Dvacítku trápí zranění Jiříčka. Musí ho nahradit jiní, říká Mlejnek

Máte nějaké aktuální informace ohledně jeho zdravotního stavu?

David prodělal nespecifikované zranění kolene. Zítra po magnetické rezonanci budeme chytřejší.

Jak se jeho ztráta na výkonu mužstva podepsala?

Všichni víme, že David je top hráč, a samozřejmě to mužstvo nějak poznamenalo. Na druhou stranu tu máme Jirku Ticháčka, Davida Moravce, Michala Hrádka, kluky, kteří pravidelně hrají extraligu. Jiříčka musí zastoupit jiní. Mrzí mě to, David byl velká součást našeho týmu, to nepopírám, ale bohužel tyhle věci k hokeji patří.

Pojďme k zápasu. Jak porážku 3:6 s jedním z favoritů turnaje hodnotíte?

Troufám si říct, že naše mužstvo celé utkání plnilo plán, hlavně ten defenzivní. Dobře jsme se pohybovali nad hrou. Mezi negativní věci patří disciplína, zlomovým momentem bylo oslabení ve třech.

Inkasovali jste už ve čtvrté minutě. Nepovedený start?

Věděli jsme, jaký nástup předvedla Kanada v přípravném utkání s Ruskem. Po čtvrt hodině vedla 4:0. Věděli jsme, že se na začátek potřebujeme připravit. Že dal soupeř brzy gól, to je součástí hokeje. Ale stalo se. Do utkání jsme se vrátili a otočili to.

Byla po gólu na 3:1 na střídačce velká euforie?

Nebylo to úplně na místě. Věděli jsme, jaká je síla Kanady. Soupeř zareagoval oddechovým časem, my jen tlačili na hráče, aby se drželi plánu. Bohužel, poté jsme hned inkasovali. Gól na 3:2 byl jedním ze zlomových momentů utkání.

Jak se vám líbila individuální akce Stanislava Svozila při gólu na 3:1?

Jako každý rok jsou tu hráči, kteří podávají individuální výkony na vysoké úrovni a atakují základní sestavy a top formace týmů z NHL. Jsem rád, že je máme i na naší straně. Takových gólů bude padat více.

Soupeři se podařilo srovnat krátce před první sirénou. Druhá třetina byla z vaší strany nepovedená, že?

Ano, nedodržovali jsme plán, druhá třetina se nám vůbec nepovedla. Vyústěním toho byly i fauly. Kanada byla po srovnání na 3:3 sebevědomá na kotouči, my jsme na něm naopak mohli hrát víc. Bylo tam velké množství odhozených puků. Potřebujeme udržet sebevědomí celých šedesát minut.

Jak jste byl spokojen s výkonem brankáře Jakuba Málka?

Byla to pro něj složitá situace. Dělal, co mohl. Do detailnějšího rozboru bych se nerad pouštěl. Nechci si tu přihřívat polívčičku, ale na rovinu říkám, že jsme byli první, co mu dali v dubnu šanci na mezinárodní scéně. Věříme mu. Sice v reprezentaci tolik odchytáno nemá, ale příležitost dostal oprávněně na základě výkonů v Chance lize. Věřím, že v následujících zápasech dovedou mužstvo s Honzou Bednářem k solidním bodovým ziskům.

Překvapila vás něčím Kanada?

Asi ne. Čekali jsme od Kanady aktivní a vyspělý hokej, což se potvrdilo. Aby český nároďák porazil Kanadu, musí se sejít spousta faktorů. Jak jsem řekl, tím zásadním bodem byla nedisciplinovanost ve druhé třetině, kdy Kanada využila přesilovku pět na tři.

V čem bude utkání s Německem jiné?

Troufám si říct, že proti nám nebude tak individuálně vyspělý soupeř. Čeká nás velice zarputilý a disciplinovaný tým, které má Německo ve všech týmových sportech.