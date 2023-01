Po dlouhé době mě bavil hokej, hlásí po stříbru hrdý otec Brabenec

Se svým synem Jakubem, reprezentantem na mistrovství světa dvacítek v kanadském Halifaxu, si bývalý brněnský hokejista Kamil Brabenec volal každý den. Jenom v noci ze čtvrtka na pátek, po drásavé porážce českého výběru ve finále s Kanadou, se spokojil se zprávou a hovor nechal na později.

„Kuba byl smutný, samozřejmě, plně ho chápu. Nechal jsem ho, ať si všechny pocity prožijí v kolektivu. Zažil jsem v kariéře, když jste našlápnutí, máte cíl na dosah a uteče vám to mezi prsty. Je to hrozné. Kluci museli být zklamaní, ale to přejde. Všem nám udělali obrovskou radost, dosáhli něčeho velkého. Musím říct, že mě po dlouhé době opravdu bavilo dívat se na hokej. Mělo to hlavu a patu, na koukání to bylo strašně fajn,“ vyprávěl Brabenec starší, bývalý vítěz extraligy s Kometou a nyní trenér u mládeže tamtéž. „Kanada byla o malilinko lepší, přesto kluci mohli vyhrát. Možná si všechno štěstí vybrali v semifinále,“ uvažoval někdejší hráč Českých Budějovic, Zvolena či Komety.

Výkony svého hokejového následovníka sledoval s hrdostí. Brabencovi mladšímu se turnaj povedl, bývalý trenér dvacítky Pavel Hynek dokonce jím vedenou druhou formaci s Gabrielem Szturcem a Jaroslavem Chmelařem označil za nejlepší českou na šampionátu.

„Kubíka hodnotit nechci. Taky se mi jeho lajna líbila, ale to i všechny další. Líbil se mi mančaft jako celek,“ pochvaloval si Brabenec starší.

Zápasy svého syna je zvyklý po nocích sledovat už druhým rokem, takže mu ponocování u finále nedělalo problém. Brabenec mladší hraje v zámořské juniorce za Charlottetown Islanders. Loni byl devátým nejproduktivnějším hráčem play off tamní QJMHL a navazuje na to tak zdařile, že těsně před koncem roku podepsal tříletý nováčkovský kontrakt do NHL s týmem Las Vegas. Jeho dres si loni vyzkoušel v přípravném zápase.

Kuriózně ho pátek, pár hodin po finále, Charlottetown vyměnil v rámci stejné soutěže za jednoho hráče a několik výběrů v draftu do Sherbrooke. Brabence to poslalo do lepšího týmu s šancí na stejně dlouhé účinkování v play off, jako v minulé sezoně okusil s Charlottetownem, s nímž došel až do finále.

Následně Jakub Brabenec vynechal letní dohrávaný šampionát dvacítek, což vyvolalo diskusi. Podle svého otce měl v nominaci být, start na turnaji mu však po konzultaci s trenéry a vedením Las Vegas nedovolily zdravotní potíže a jejich doléčení.

„Nebýt potíží s přitahovačem, tak by Kuba hrál. Zdraví ho nepustilo a musel si orazit. Jestli mu to pomohlo? Určitě si odpočinul. Kdyby jel další léto v zápřahu, možná by ho to dohnalo. To nikdo neví,“ pokrčil rameny vítěz extraligy s Kometou.

Na juniorském MS se tak ukázal další člen slavného sportovního rodu (jeho dědeček byl vynikajícím basketbalistou) zase většímu počtu fanoušků, kteří ho vídali naposledy v předminulé sezoně v zápasech Komety. Mohli si všimnout, že Brabencovi zůstala bravurní práce s holí, zlepšil se v bruslení a celkově si v mezihře počínal sebejistě.

„Je schopný přejet modrou čáru s kotoučem, zaveze ho, je silný na puku kolem brány. Určitě zlepšil bruslení. Přehled měl vždycky, šikovnost mu nebyla cizí. Má výbornou střelu, kterou nepoužívá, nevím proč. Možná to má po mně. Já jsem taky celou kariéru někoho hledal, než bych střílel,“ vypráví 46letý Brabenec o svém synovi, který přitom svůj první gól v extralize dospělých vstřelil bez velkého otálení už při svém třetím střídání v nejvyšší soutěži. Další už však nepřidal.

Na MS svého otce potěšil i výkony v obraně. „Díky správné volbě místa získal spoustu puků v obranném pásmu. Není to tak vidět, ale je to strašně důležité,“ vyzdvihl bývalý útočník Brabenec.

Čeští junioři po porážce ve finále mistrovství světa.

Spokojenost z jeho pohledu umocnil i fakt, že výběr byl vyztužen současnými či bývalými hráči Komety. Blýskli se Eduard Šalé, Jakub Kos i Stanislav Svozil. Brabenec starší je trénoval v dorostu.

„Už tehdy dominovali, v dorostenecké extralize jsme brali stříbro. Jsem rád, že to potvrdili,“ ocenil. „Teď trénuji žáčky, ti se na zápasy dívali a výkony kluků je motivují. I to je důležité, že děti vidí, že tvrdá práce má smysl,“ dodal Brabenec.