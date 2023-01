Stříbrní junioři se vrátili ze šampionátu, budou hovořit na tiskové konferenci

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Osmnáct let čekal český juniorský hokej na medaili z mistrovství světa. Svěřenci trenéra Radima Rulíka na turnaji v Halifaxu a Monctonu ani jednou neprohráli v základní hrací době a vysloužili si stříbro.

Přitom ještě v poslední minutě semifinále proti Švédům směřoval osud českých hokejistů k utkání o bronz. Jenže 39 vteřin před koncem srovnal David Jiříček a v prodloužení vystřelil postup do finále Jiří Kulich.

I ve finále Češi dotáhli dvoubrankové manko, v prodloužení ovšem tentokrát už štěstí stálo při soupeři.

„Jsem ještě v takovém stadiu, kdy panuje zklamání. Ono to opadne a budeme na to vzpomínat jen v krásném. Teď je to ještě tedy zklamání, ale určitě na to nikdo nezapomeneme,“ mínil krátce po prohraném zápase Kulich.

„Nesmírně si vážím toho, že jsme to dotáhli do prodloužení a poprali se s Kanadou o titul. Že to nevyšlo, tak to v hokeji chodí. Jsme však rádi, že to bylo se vztyčenou hlavou, se ctí. Kluci tam nechali všechno. Byl to úžasný zápas a skvělý zážitek pro nás všechny,“ řekl trenér Rulík.

Dvacítka hned v prvním zápase na turnaji překvapila Kanadu, tu porazila 5:2 a naznačila, jakým stylem se chce prezentovat. Excelentní týmovou hrou, aktivním napadáním a sebevědomou rozehrávkou.

Následně si poradila s Rakouskem vysoko 9:0, ve skupině nestačila jen na Švédy (2:3P). Nevyzpytatelné Němce junioři přehráli 8:1, překvapení nedopustili ani ve čtvrtfinále proti Švýcarsku (9:1).

„Šli jsme do mistrovství s obrovskou pokorou. Věděli jsme, že tu budou silné týmy. Chtěli jsme, abychom se den za dnem zlepšovali, posouvali se krok po kroku. A přesně k tomu došlo,“ líčil sedmapadesátiletý kouč pro hokej.cz.