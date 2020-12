Gól mě těší u srdíčka! pousmál se mladý reprezentační debutant Jašek

Jašek nastoupil na pozici centra třetí formace mezi Radanem Lencem a Lukášem Rouskem. Jejich souhra fungovala.

Právě Lencovu střelu Jašek ve 13. minutě tečoval mezi betony brankáře Jussiho Olkinuory. Nutno dodat, že z docela těžké pozice a otravován soupeřem nastavil hůl prakticky dokonale tak, aby puk změnil směr a zamířil do protipohybu gólmana.

„Nebyla to úplná náhoda, ale záměr, aby to šlo přesně takhle? Ono se to lehce řekne, hůř provede. Určitě jsem to chtěl tečovat na bránu a pro gólmana to muselo být hrozně těžké, nechytatelné, protože to šlo do protipohybu,“ popsal Jašek svůj gól.

Na Jaškův gól se můžete podívat zde:

Spoluhráči mu puk schovali a on ve třetí třetině přidal druhý bod. Když měli Češi početní výhodu pěti proti třem, Jašek skvěle našel Dmitrije Jaškina mezi kruhy.

„Těší mě to u srdíčka!“ pousmál se Jašek po zápase. „Ze začátku jsem byl trošku nervózní, ale po prvním střídání to opadlo. Nakonec jsem si to parádně užil.“

„Lukáš odehrál dobrý zápas, ale že měl dva body, nic neznamená. Odehrál slušný svůj první zápas za reprezentaci, ale byla tam i spousta chyb a prohraných soubojů. Jestli chce Lukáš hrát NHL, tak musí hodně zabrat, ale udělal dobrý první krok,“ zhodnotil Pešán jeho vystoupení.

Zná ho už z dřívějška, když ho vedl v extralize v Liberci, ačkoliv tuhle sezonu Jašek nastupuje v Třinci.

„Trenér mě zná, ví, co ode mě může čekat. Bylo super, kolik prostoru jsem dostal. S klukama jsme si skvěle vyhověli, Lencík vybojoval velké množství puků,“ těšilo Jaška.

Pešán si ovšem zároveň postěžoval, že reprezentace selhala na vhazování, která zejména v oslabení „byla fatální“.

„Jo, ta nám moc nešla, strašně jsme se na nich natrápili a museli jsme pak o puky bojovat. Musíme na nich zabrat, oni to Finové dělali moc chytře, snažili se nacpat hlavou mezi rozhodčí a střed...“ zhodnotil to Jašek.

Jašek se nyní musí soustředit na další dvě utkání na Channel One Cupu, ale ví, že po něm bude muset řešit, jestli zůstane na sezonu v Česku, nebo se přesune k Vancouver Canucks, aby zabojoval o NHL.

„Myslím, že jak přiletím z Moskvy zpátky, tak možná už ani nestihnu Vánoce v Česku a poletím za moře,“ řekl Jašek.

Podívejte se na Jaškovu asistenci na Jaškinův gól: