Selhali jsme na vhazování, museli jsme Finy nahánět, mrzelo Pešána

„Při hře pět na pět jsme hráli vyrovnaně, ale měli jsme trochu problémy v obranném pásmu. Utkání rozhodly speciální formace, Finové dali o jeden gól v přesilovkách více než my. To nám chybělo alespoň k prodloužení,“ tvrdí Pešán.

Překvapili vás Finové v přesilovkách?

Neměli jsme je úplně načtené, jejich tým jsme v takovém složení dnes viděli poprvé, přesto jsme nějaké signály tušili. Jenže oni to sehráli parádně, na střely z první, na to jsme nestíhali reagovat. Ne, že bychom oslabení sehráli extrémně špatně, spíš nám obecně nešla vhazování. A v našem oslabení právě to bylo fatálním selháním. Hrát proti Finům celé oslabení v obranném pásmu, to je nadlidský úkol, neulevili jsme si.

Je to taková věc, která není na první pohled vidět?

Ono to je vidět, kdo se na ten hokej dívá trochu erudovaněji, tak vidí velký rozdíl ve hře na kotouči a bez něj. My jsme museli Finy celou dobu nahánět. Bohužel se nám na poslední chvíli omluvili ryzí centři, takže nám je hrají křídla. Bylo to vidět.

Co byste řekl k nováčkům?

Na to, s jakým soupeřem jsme hráli, obstáli. Velmi těžkou roli měl Petr Kodýtek, který naskočil nejdříve do oslabení a pak nahradil zraněného Sedláka, ale popral se s tím. Nováčci nepropadli, pro ně to bude obrovská zkušenost.

Jak je na tom Sedlák?

Přesnou diagnózu ještě nevím (krátce po zápase), jdu se na něj teď podívat, ale měl zranění v horní části těla, proto stejně jako Andrej Šustr nedohrál.

Ještě k nováčkům, Lukáš Jašek si připsal gól a asistenci.

Měl dobrý zápas, ale že měl dva body, nic neznamená. Odehrál slušný první zápas za reprezentaci, ale bylo tam spoustu chyb a prohraných soubojů. Jestli chce hrát v NHL, musí daleko víc zabrat. Udělal první dobrý krok.

Šest nováčků proti Finsku V sestavě se objevili vedle Jaška, který si v utkání připsal dva body, další útočníci Dominik Lakatoš, Adam Zbořil a Petr Kodýtek a obránci Dominik Mašín a Pavel Pýcha.

Ještě něco byste pochválil?

Nováčci ustáli konkurenci velmi zkušených soupeřů, tým hrál celkově relativně kompaktně, nebyly tam vyloženě hromady nesystémových chyb. Přestože jsme prohráli a na můj vkus nezvládli až moc těch menších soubojů, tým držel a bojoval do posledních minut o vyrovnání.

Jak se vám zdála první formace s Jaškinem, Kašem a Nestrašilem?

Trénují spolu den, den a půl... Neodehráli špatný zápas, dali branku, to je dobré pro sebevědomí, ale i oni prohrávali vhazování. Na tom musíme zapracovat.