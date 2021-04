Jak mám zářit, když se nehraje? Hokejista Jašek trpí v USA v karanténě

Pandemie koronaviru způsobila v soutěži AHL pěkný chaos. Základní část začala s velkým zpožděním až v únoru, několik klubů se dokonce rozhodlo, že nemá smysl, a ročníku 2020/21 se tak neúčastní.

Pro Jaškův tým sídlící na severovýchodě USA nedaleko měst Boston a New York to znamená, že valnou většinu zápasů odehraje pouze se dvěma stejnými soupeři.

Nakonec se ale něco, co zprvu vypadalo nudně, jeví jako vzdálený ráj. Co by za to Utica Comets dali, kdyby mohli konečně na led a měřit se opakovaně s Rochesterem a Syracuse!

„Místo toho máme od začátku března nařízenou karanténu. Začalo to v Rochesteru, pár klukům vyšly pozitivní testy, tak jsme šli všichni na deset dní do karantény a průběžně se testovali. Vrátili jsme se k tréninku a hned zase někdo vyšel pozitivní,“ popisuje Jašek z pokoje domu, z něhož se teď sotva hne. „Nevíme, kdy to skončí, točíme se v kruhu už přes tři týdny, nenechají trénovat ani nás zdravé. V lize jsme na tom nejhůř ze všech.“



Farma kanadského klubu Vancouver Canucks musí dodržovat striktní podmínky státu New York, hráči to respektují. „Občas zajdu jen na malou vycházku, člověk by se jinak zbláznil. Vezměte si, že když jsem letěl na kemp do Vancouveru, poslali mě na 14 dní do karantény, i když jsem covid dřív prodělal. Pak mě poslali na farmu a musel jsem se znovu izolovat. A teď tohle...“ zoufá si Jašek.

Poslední zápas hokejisté Comets sehráli 10. března, Jašek se „rozloučil“ jednou asistencí, jeho statistiky se tak zastavily na pěkných číslech. Devět zápasů, osm bodů.

Nedostanu 50 % platu

Kdy přidá další, neví. Liga v týdnu ohlásila, že utkání se odkládají až do 5. dubna, to je datum, kdy by se tým měl teprve vrátit k tréninku. Nutně ale potřebuje, aby se začalo hrát.



Jaškovi v organizaci Canucks končí tříletá nováčkovská smlouva, měl letos zazářit, zabojovat o novou. Spravit si chuť i z toho, že hráči přijdou o velkou část z výplaty.

„Seberou vám 50 procent, o dalších 50 procent vás oberou daně. Vyjdete skoro na prázdno,“ říká Jašek, jenž na farmě za normálních okolností dostává 70 tisíc dolarů za sezonu.



Pro kvalitní sezonu udělal hodně, uhájil výraznou roli v prvních dvou útocích, na ledě trávil přes dvacet minut, bránil oslabení, účastnil se přesilových her...



Podívejte se na dvě Jaškovy akce, při první střílí gól, při druhé vyhrává vhazování a připisuje si asistenci:

EP Rinkside @EPRinkside Lukáš Jašek (@Canucks) picked up a pair of points yesterday for the @UticaComets. A goal and an assist for the Czech prospect. #Canucks https://t.co/JJPry3IU1K https://t.co/0o7gWefhMY oblíbit odpovědět

„Jak se mám ukázat, když se nehraje? Přitom jsem měl pohovor s trenéry a říkali, že jdu správnou cestou. Frustruje mě to, ptal jsem se i vedení, proč alespoň my zdraví nemůžeme trénovat, ale nic s tím neudělají. Jasně, člověk si může zacvičit doma, ale nejsem úplně typ člověka, že bych tu zničehonic začal klikovat a dřepovat, raději zajdu s klukama na basket nebo fotbálek...“



Tak čím vyplnit dlouhý den? Videohry Jaška nijak zvlášť netáhnou, neumí před obrazovkou prosedět celý den.

Je zdravý, teoreticky by ho mohli zachránit Canucks a povolání k týmu NHL, kde by mohl trénovat alespoň s náhradníky. Jenže ani to se na 99 procent nestane a Jašek to ví.

Znovu by přelétal hranice, karanténa se pro takové případy sice zkrátila ze čtrnácti dnů na necelý týden, ale Canucks bojují o play off. A tím, že NHL už ukrajuje ze své druhé půlky, šanci na debut český útočník zatím nevidí.

Četl jsem, jak se s přechodem vyrovnali ostatní, ale...

„Těžko na téhle sezoně hledat pozitiva. Snad to, jak jsem se posunul v hierarchii organizace. Ale zase, v tom mají výhodu kluci draftovaní z prvních kol, ti dostanou šanci hned. My z šestého kola? U nás kluby nemají co ztratit, můžeme se jen posunout, nic nedostáváme zadarmo,“ popisuje Jašek.



Podívejte se na Jaškův únik v oslabení a nahrávku na gól:

Cody Severtson @CodySevertson Real Positivity: Lukas Jasek with a tremendous effort on the Comets penalty-kill to earn their lone goal of the night. Picks off a point-shot then turns on the jets to create a two-on-one opportunity. Reaches around a sliding Chase Priskie to set-up Curtis McKenzie #Canucks https://t.co/lmj5HBHX4J oblíbit odpovědět

Za mořem si kroutí už třetí plnou sezonu, čtvrtou, pokud připočtete sedm zápasů takzvaně na zkoušku z ročníku 2017/18.

Stejně jako mnoho dalších krajánků z Česka ani Jašek nezažíval nejlehčí přesun za moře. Dlouho si zvykal na novou kapitolu života a sportovní kariéry.

„Možná déle, než v klubu čekali,“ připouští.



Těžko se sžíval třeba s rolí nováčka, ačkoliv měl za sebou zkušenosti ze čtyř sezon v české extralize, kde nastoupil už jako sedmnáctiletý. Za mořem chtěl hned vyletět co nejvýš.

„Nemám moc velkou trpělivost. Vždycky, když jsem něco chtěl, musel jsem to mít hned. Četl jsem články i s dalšíma klukama, co si AHL prošli, abych věděl, co mě čeká... Jenže dokud to sami nezažijete, neuvěříte,“ říká Jašek.



A přiznává, že zejména v první sezoně za mořem se chtěl vrátit domů. Štvalo ho, že často seděl mezi zdravými náhradníky a sledoval hokej jen z tribuny. Volal agentovi, rodičům, všichni ho podporovali a apelovali na něj, ať vydrží. Ať zatne zuby a bojuje.

„Vždycky jsem volal po zápase v emocích, pak to ze mě opadlo, no. První rok tady totiž pořádně nevěděli, co se mnou, jeden zápas jsem hrál, další dva seděl. Měl jsem s trenéry dost pohovorů, mám taky tvrdou hlavu, už jsem se to odnaučil, ale často jsem kroutil hlavou nebo očima, to trenéři nevidí rádi,“ směje se při pohledu zpět.

Jašek vydržel bojovat v zámoří roky. Teď musí vydržet ještě chvíli.