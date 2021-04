Kalamita ve Vancouveru děsí NHL. Roland Garros v ohrožení. Covid dál ničí sport

Z jeho soukromí nepronikly na veřejnost žádné podrobnosti. Je pravděpodobné, že se Hamonic nakazil nebezpečnější „brazilskou mutací“, která nyní řádí v největším městě provincie Britská Kolumbie. Nezbývá než doufat, že se - stejně jako mnoho dalších nemocných - vyléčí a že bude v pořádku i jeho rodina.

Silný lidský příběh připomíná sportovcům, manažerům či fanouškům, oč v současnosti běží především. Třebaže si kdekdo myslí, že pandemie ochabuje, leckde naopak sílí. A přirozeně zasahuje do dění na stadionech či tratích.

National Hockey League si poprvé v prazvláštní sezoně připouští, že se nedohrají všechna naplánovaná utkání. Šestnáct mužů ze soupisky a další členové trenérského štábu Canucks měli minulý týden pozitivní test (v pondělí ještě přibyl Švéd Nils Höglander).

Covid řadu z nich převálcoval. ESPN cituje nejmenovaného hráče, podle něhož někteří ani nemohou vstát z postele, mučí je dehydratace, křeče. Výživu a léky přijímají nitrožilně.

Mužstvo se sotva dá do kupy do půlky dubna. Do konce základní části (11. května) zbývá Vancouveru odehrát ještě 19 zápasů. I kdyby dostal od NHL pár dní navíc, čímž by se odložil start play off v Severní divizi, musel by zvládnout šílených pět mačů týdně.

Ligoví šéfové vědí, že čelí nejtěžší krizi v ročníku, ve kterém už kvůli covidu přeložili 45 utkání. Nabádají kluby k nejvyšší obezřetnosti a dodržování přísných pravidel. Zatím si nechávají pro sebe krizové scénáře. Vyčkávají, jak se vyvine zoufalá situace ve Vancouveru.

Bohužel hrozí, že se zápasový program nepodaří zcela provést. Případ Canucks představuje vykřičník v soutěži, v níž naopak v amerických arénách postupně přibývají diváci a někteří hráči už jsou očkováni.

Nejistota se zdaleka netýká pouze hokeje. Nadále nahlodává víru v konání olympijských her v Tokiu a dalších akcí. Velmi ostrá opatření, která na měsíc čerstvě zavedla francouzská vláda, způsobila přesunutí tradičního cyklistického závodu Paříž-Roubaix na říjen.

Organizátoři Roland Garros pracují s téměř úplnou škálou variant pořádání tenisového grandslamu. Vyloučit mohou jen verzi s neomezenou účastí publika. Pravděpodobnější je turnaj bez něj či odložení. Loni se obvykle jarní antuková slavnost proměnila v podzimní mistrovství Francie.

Střecha nad arénou Philippa Chatriera během zápasu loňského Roland Garros.

Improvizovat musí též v londýnském All England Clubu, kde na přelom června a července chystají speciální režim, aby se neopakoval rok 2020, kdy byl Wimbledon bez náhrady zrušen.

Pořadatelé sportovních podniků se nyní neobejdou bez odhodlání uskutečnit akci či dokončit sezonu navzdory krajně nepříznivým podmínkám a drasticky sníženým příjmům. Schopnost řešit problémy za pochodu je totální nutnost.

Ve Vancouveru se teď snaží povolat náhradníky z farmy, která sídlí ve městě Utica, vzdáleném asi 3 700 kilometrů vzdušnou čarou a především ležícím na území USA. Cestování přes hranici, jindy tak běžné a snadné, je nyní spojené s povinnou karanténou.

Tým Comets, v němž působí český útočník Lukáš Jašek, navíc také zápolí s koronavirem a už měsíc nehraje ani netrénuje. „Nevíme, kdy to skončí. Točíme se v kruhu. Na led nesmíme ani my zdraví,“ líčil Jašek v rozhovoru pro iDNES.cz.

V zapeklité situaci logicky bují nervozita i zášť, což pocítil Adam Gaudette, první z nakažených borců Canucks. Jeho paní Micaela se ohradila proti neurvalým vzkazům na sociálních sítích. „Lidská bytost se pere s chorobou, o které toho moc nevíme. A vy jste naštvaní, že se nemůžete koukat na hokej v televizi?!“ napsala na Twitter.

Naštěstí směla přidat ještě jedno, vcelku uklidňující oznámení: „Můj mužíček není ve skvělé formě, ale starám se o něj, jak nejlépe umím.“