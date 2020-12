Češi půjdou na Rusy s Willem v brance, Sedlákův start je nejistý

Česko má před utkáním se silným výběrem Ruska několik otazníků v sestavě kvůli neduhům klíčových hráčů.



„Šustr je v pohodě, ale má trochu problémy se zuby. Lukáš Sedlák je indisponovaný. Počkáme, jak to s ním dopadne, ale máme v sestavě Knota a Mandáta,“ řekl asistent hlavního kouče reprezentace Martin Straka.

Pokud se dostane na Knota s Mandátem, oba čeká reprezentační debut. Pardubický útočník Jan Mandát dosud reprezentoval Česko v mládežnických výběrech, za které dohromady odehrál 29 zápasů s bilancí šesti bodů.

Liberecký obránce Ronald Knot má doposud také zkušenosti pouze s národními týmy mládeže. Od výběru do 16 let postupně vystřídal mužstva všech věkových kategorií. Talentovaný bek v dorosteneckých a juniorských reprezentacích nastoupil celkem ke 49 zápasům a zaznamenal v nich sedm bodů.



Trenéři do branky počítají s Romanem Willem, jenž oproti utkání s Finskem nahradí Dominika Furcha. Will před letošní sezonou přestoupil ze švédského Rögle do ruského Čeljabinsku. Soupeře proto dobře zná.



„Snažím se soustředit sám na sebe a chci splnit úkoly, jaké si já zadám. Rozebíráme přesilovky i nájezdy, ale u mě je to spíš o mém výkonu,“ říká před zápasem.

Češi v sobotu odehrají svůj jediný zápas před diváky na Channel One Cupu. Rusové totiž dostali výjimku umožňující přítomnost dvou a půl tisíce fanoušků na zápasech domácího týmu.

„Samozřejmě je to skvělá zpráva, protože v téhle době jsme rádi za všechny fanoušky, a nikdy bych nečekal, že řeknu, jak si vážím takových zápasů, kdy je máme na stadionu,“ chválí si Will.

Channel One Cup 2020 Příloha iDNES.cz

„Těšíme se na to, zápas bude mít slušnou atmosféru. Bude to alespoň zase vypadat jako hokej,“ říká i Straka.

Národní mužstvo čeká těžký soupeř. Rusové na předchozí akci ve Finsku, na Karjala Cupu, poslali výběr do 20 let, aby mu zajistili program před juniorským šampionátem. Na domácí turnaj však sestavili téměř to nejsilnější, co v KHL mají.

V prvním duelu se Švédském předváděly oba celky výborný hokej, nakonec zvítězili domácí reprezentanti 4:3 po nájezdech. „Rusové hráli krásný hokej. Bude to ve velkém tempu, jsou silní na puku, musíme být dobří v osobních soubojích,“ velí Straka.

„Oproti prvnímu utkání určitě musíme zlepšit hru pět na čtyři. Finové měli pět nebo šest vyloučených, ale nedokázali jsme toho využít. Bude to klíčový faktor našeho úspěchu. Přesilovky proto musejí být lepší,“ uzavřel asistent kouče.

Češi nastoupí ke svému druhému zápasu na turnaji (s Finskem ve čtvrtek padli 3:4), duel s Ruskem rozehrají v sobotu od 13:30.