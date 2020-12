Kvůli covidu nevidí snoubenku. Sedlákovi dělá radost alespoň Traktor

Lukáši, jak se po utkání s Finy cítíte? Vypadá už zranění lépe?

Cítím se stejně jako včera. Abych pravdu řekl, není to o moc lepší. Dostal jsem v zápase sekeru přes ruce. Trochu to bolí. Na vyšetření v nemocnici to nebylo, jen jsme se domluvili, že stav ruky budeme sledovat. Klid je jediné, co teď pomůže. Ruka je nateklá a nemůžu pořádně držet hokejku. Uvidíme, jak to bude dál.

Přitom jste měl patřit mezi klíčové hráče současného výběru.

Hrozně jsem se těšil a teď mě mrzí, že se mi zranění přihodilo hned po prvním zápase. Je to fakt nešťastné.

Letos poprvé hrajete v národním mužstvu a navíc pod novým trenérem Filipem Pešánem. Změnila se hra mužstva oproti loňsku?

Obraz je trošku jiný, ale je to logické, přišlo to s novým trenérem. Na prvním turnaji se ukázalo, že si na to všichni zvykli.

Radost vám může dělat alespoň dobré umístění Traktoru Čeljabinsk v KHL. V Charlamovově divizi jste druzí za Kazaní.

Máme lepší mužstvo. Máme hráče, co dokážou dávat góly a vyhrávat zápasy. Jsme čtvrtí ve východní konferenci, chvíli jsme byli i první. Tlak na výsledky v Rusku je vždycky, navíc teď když jsme párkrát prohráli. Posledních osm deset zápasů nejsme spokojení s hrou, ale tlak si vytváříme i na sebe, protože chceme být ještě lepší.

Za Čeljabinsk hrajete už druhým rokem. Jak se v Rusku žije během koronavirové pandemie?

Je to smutné. Snoubenku jsem neviděl pět měsíců. Víza dostaly jen manželky a děti zahraničních hráčů, na snoubenky se zatím nedostalo. Pro spoluhráče se závazky je ta situace rozhodně lepší, ale teď se snad dočkáme my ostatní. Jinak náš vztah funguje na dálku, povídáme si po skypu. Jinak to teď možné není, ale jsem rád, že to jde alespoň touhle cestou. Je to moderní a alespoň takhle to můžeme překonávat.

Lukáš Sedlák

A jak je to s covidem přímo ve městě?

V obchodech jsou plexiskla u výdejních okének. Začínají se tu stejně jako v Česku nosit masky. Zaslechl jsem, že hodně lidí je v nemocnicích a na sanitky se dokonce čeká.

Hrajete alespoň s diváky na stadionu?

U nás je povoleno zaplnit 50 procent kapacity a atmosféra je díky tomu celkem dobrá.