Vykoukal: Tabulkové odstupné je smutný příběh. Kluka bych na hokej nedal

Kdyby mohl v českém hokeji změnit ze dne na den jednu jedinou věc, nerozmýšlel by se ani okamžik. „Zrušil bych tabulkové odstupné,“ vypálil v pořadu Z voleje dvojnásobný světový šampion Jiří Vykoukal.

„Dokud se s tímto něco neudělá, nevidím posun. Upřímně, kluka bych na hokej nedal, protože na základě tabulkového odstupného bych ho dal do režimu, kdy možná budu muset za něj něco zaplatit, až bude přecházet z juniorů do dospělých.“

Letos padesátiletý bývalý vynikající obránce, účastník olympijských her, je velkým odpůrcem tabulkového odstupného, které podle něj český hokej svírá. „Je to obrovský problém. Spousta hráčů a rodičů ani nemá ponětí, co to vůbec je,“ vykládal v olomouckém Divadle na cucky v 5. díle podcastu iDNES.cz.

„Je to smutný příběh. Tabulkové odstupné se tady nastavilo po revoluci. Nějaké výchovné pro klub, že hráče vychová, by mohlo být, ale aby si celou kariéru táhl tabulkové odstupné od doby, kdy ho přivedete na zimák, až než skončí s hokejem, je opravdu velká brzda systému.“

Sám ji pocítil na vlastní kůži. V české extralize odehrál 490 zápasů, v nichž posbíral 269 bodů (58+211), se Spartou získal dva československé a dva české tituly, ale když z pražského klubu odcházel na konci kariéry jako nepotřebný do Plzně, musel za něj majitel Západočechů Martin Straka zaplatit odstupné 150 tisíc korun.

„Měl jsem za sebou docela dobrou kariéru ve Spartě a ještě nakonec za mě, čtyřicetiletého hráče, musel Martin Straka zaplatit sto padesát tisíc na půl roku, což mi připadá úplně nehorázné.“

Vykoukal poukazuje také na to, že tabulkové odstupné dostává do extraligy cizince druhé kategorie na úkor českých hráčů. „Hýčkáme v extralize sedmdesát béčkových cizinců, na které tabulkové odstupné nespadá. Pak voláme švédskému trenérovi reprezentace, jestli nechce pozvat z naší soutěže hráče, kteří předtím hráli druhou švédskou ligu a nám řádí v extralize,“ kroutí hlavou. „Tohle všechno je zrcadlo českého hokeje.“

Jaké tedy navrhuje řešení? „Způsoby se musí najít. Jde o to, aby se nastavil systém, který vejde v platnost třeba za pět let, aby se kluby na to mohly připravit. Tento krok se ale už před pěti lety mohl udělat a hráč by byl třeba od třiadvaceti, pětadvaceti volný,“ přemítal.

„Zvednete tím konkurenci, hráči budou ještě víc motivovaní, aby se dostali do týmů. Ale ta doba se zaspala.“ A varuje: „Dokud se s tím něco neudělá, bude to tady pořád dokola. Může to dopadnout i tak, že tady nebude sedmdesát cizinců, ale sto jako v Německu. Budeme mít v každém týmu deset cizinců a minimum českých hráčů.“

Záblesky naděje však spatřuje: „Co já vím, jsou už kluby, kteří do toho také šijí, že by se mělo něco dít. Musí to vzejít ze strany majitelů.“

Česká reprezentace nepřivezla z mistrovství světa medaili devět let. Prezident svazu Tomáš Král v minulém režimu spolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou StB, výchova hokejových nadějí chřadne a náhlou změnu kurzu Vykoukal neočekává. „Cesta, která nás dovede k medaili, bude ještě hodně dlouhá. Svět je obrovský rychlý a my jsme si tu díru udělali velkou,“ říká.

„Možná jsme žili z toho, že se mistrovství budou vyhrávat pořád, ale hlavně se začalo šachovat se soutěžemi - rozšiřovat, zužovat. Dělalo se to vždy pro toho, kdo to zrovna potřeboval, ne pro český hokej.“

Kvalitu české extraligy, které vládnou veteráni, považuje za nedostatečnou. O juniorských soutěží nemluvě. „V juniorce hraje každý, kdo umí bruslit. Konkurence je malá,“ říká bývalý obránce, který se nyní věnuje mentorování a osobnímu koučinku sportovců.

Inspiroval by se Finskem, kde strávil sedm let. „Před dvanácti lety taky na tom nebyli moc dobře. Udělali skupinu lidí, metodiku, podle které začali fungovat, a udělali strašný pokrok, protože se na všem shodli. U nás máme každý svůj názor,“ srovnává. „Je potřeba se sjednotit, aby přišel někdo, kdo tomu dá směr, a aby ostatní neběželi svojí cestou. Aby nepřevažovala ega, ale solidarita.“