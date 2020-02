Starší než Jágr. Bek Vykoukal nastoupil k zápasu po osmi letech

„Překvapilo mě to. Byl jsem zvědavý, jestli je to pravda. Nejdříve jsem tomu nevěřil a pak, když jsem ho viděl na rozbruslení, tak jsem tedy koukal,“ líčil pro klubový web obránce Jihlavy Daniel Kolář, jehož Vykoukal vedl ještě v Prostějově.

„Překvapilo mě to hodně, už se ke mně nějaké zprávy donesly během cesty autobusem na zápas. Viděl jsem ho při rozbruslení, tak jsme se na sebe usmáli,“ poznamenal kouč Jihlavy Viktor Ujčík, který proti Vykoukalovi na extraligových kolbištích svedl mraky lítých bitev.

Teď se ho udiveně zeptal: „Co tě k tomu vedlo?“

„Hokej mě baví, chci to ještě zkusit,“ vysvětloval čtyřnásobný mistr se Spartou.

Návrat po osmi letech si olomoucký rodák ovšem maloval jinak. Věřil, že na konci dlouhodobé části už bude mít Prostějov jisté play off, a tak naskočí bez stresu.

Jenže realita byla opačná. Klopýtající Jestřábi měli jednu z posledních šancí stáhnout manko ve skupině o play off, do toho jim nakynula marodka, takže Vykoukal se hodil, leč po porážce 2:5 už ztrácí devět bodů. Nepomohl ani start sportovního manažera, který sezonu začal jako hlavní trenér, ale po špatných výsledcích sám sebe nahradil Ladislavem Lubinou.

„Když jsem odstoupil z funkce trenéra, tak jsem měl více času. Říkal jsem si, že pokud by tým šlapal, tak na konci bych si nějaký ten zápas zahrál,“ prozradil klubovému webu. „Plánoval jsem to za jiných okolností, než které nastaly během druhé části soutěže, ale nedá se nic dělat. Jelikož jsem byl už připravený a na zápas jsem se těšil, tak jsem do toho šel.“ A rozhodně nepropadl.

Nastoupil ve třetí obraně vedle Jakuba Březáka, strávil na ledě téměř 18 minut, připsal si jeden minusový bod. Mohl i skórovat, kdyby jeho střelu nezastavila tyč. Prvoligové tempo stíhal. Pořád se udržuje, postavu má takřka stejnou, jako když před osmi lety v Plzni kariéru zabalil.

„Nevím vůbec, jak to mohlo vypadat seshora. Musím se na to podívat. Mrzí mě mé vyloučení, to bylo zbytečné. Jinak to asi ušlo. Cítil jsem se jakž takž, na svůj věk. Dalo by se říci, že jsem to nějakým způsobem ubruslil,“ přemítal.

„Popral se s tím slušně a bylo super, jak to zvládl,“ ocenil někdejšího kouče Kolář.

Vykoukal nevyloučil, že v závěru sezony ještě pár startů přidá. Když už je ročník z pohledu ambiciózního Prostějova v trapu, aspoň to bude zpestření pro fanoušky.

„Uvidím. Hrajeme dva zápasy doma, tak se ještě rozhodnu a domluvíme to s trenéry.“ Už teď přepsal rekord Jaromíra Jágra a stal se nejstarším hráčem, který nastoupil v české hokejové profesionální soutěži. „Nemyslím si, že to byl úplný propadák. Samozřejmě mě mrzí, že jsme nevyhráli, protože jsme to vítězství potřebovali,“ nezabýval se rekordem. Beztak nemůže spravit bídný dojem z prostějovské sezony, za což nese i Vykoukal zodpovědnost.

„Těch důvodů bylo hodně. Ve druhé části to byly porážky s Kadaní a Sokolovem. To nás docela srazilo,“ ohlíží se. „Celkově byla ta sezona divoká a nevydařená. Je to ale stále jen sport. Věřím, že ať tady bude příští sezonu kdokoli, tak navážeme na ty předešlé roky a opět vstaneme z popela.“

A třeba se potká na ledě i s kumpánem Ujčíkem. „Přemýšlím, že si také začnu dělat místo v týmu. Bača je o rok starší, tak mu dám rok náskok a příští sezonu se k hokeji vrátím,“ mrkl.