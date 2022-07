Myšák má prestižní triumf a v nohách 100 zápasů. Vyhlíží ještě odložené MS

„Osobně jsem rád, že bude možnost turnaj dohrát. Všichni jsme byli velmi zklamaní, že se to zrušilo. Moc rád bych jel, ale uvidíme, jak mi to zdraví dovolí,“ říká v rozhovoru pro litvínovský web talentovaný útočník.

Vrcholem uplynulé sezony pro něj byl triumf v juniorské Ontario Hockey League s týmem Hamilton Bulldogs. „Bylo to super. Na sedmý zápas play off přišla na domácí stadion rekordní návštěva, díky triumfu to bylo o to lepší. Hokejem žila většina města, oslavy byly velké. Ale už za dva dny jsme odlétali na Memorial Cup, takže příliš času nebylo,“ líčí. V Memorial Cupu však Hamilton ve finále neuspěl. „Bylo to velké zklamání, opravdu jsme si hodně věřili. Nezbývá nám nic jiného než pogratulovat soupeři, poučit se z chyb a jít dál.“

Jan Myšák slaví svůj druhý hattrick v dresu Hamiltonu.

Ale z týmového hlediska může být Myšák s poslední sezonou spokojený. „Vyhráli jsme celou základní část, tým šlapal, jak měl. V play off nám to také vyšlo, takže to byl opravdu skvělý pocit. Individuálně jsem úplně spokojený nebyl, ale sezona mi dala strašně moc věcí směrem do budoucna.“

Za Hamilton, Montreal a českou reprezentaci odehrál Myšák rovných 100 zápasů. „Nic podobného jsem zatím nezažil. V kombinaci s předsezonním kempem Montrealu a reprezentací to byla opravdu velká porce, ale čím více zápasů, tím více nabraných zkušeností,“ bere to pozitivně Myšák.

Ani po tak náročné sezoně ho žádná dlouhá pauza nečeká. „Skončili jsme pozdě a začínáme brzy, takže se co nejdříve začnu připravovat na ledě a uvidíme, jak to se mnou bude s ohledem na národní tým.“

U reprezentační dvacítky skončil trenér Karel Mlejnek, který se přesunul do Myšákova rodného Litvínova po bok hlavního kouče Vladimíra Růžičky. „Pro Litvínov je to skvělá volba,“ je přesvědčený.

Na 6. srpna klub chystá rozlučku s litvínovskými legendami Viktorem Hüblem a Františkem Lukešem. Dorazí i Myšák? „Pokud mi to vyjde časově, samozřejmě bych se na akci rád ukázal. Bude to něco podobného, jako když končili pan Reichel a pan Šlégr. Franta s Viktorem jsou litvínovské legendy, pro klub odvedli obrovskou práci a bude super se s nimi rozloučit.“