Jako každý chci být na MS co nejvýš, řekl kouč hokejové dvacítky

V posledních letech je metou postup do semifinále. Platí to i u vás?

Na to je jednoduchá odpověď - každý hráč i trenér chce být na mistrovství co nejvýš. To je jednoznačné.

Zkusíte ohodnotit sílu týmu?

Na to máme jako celý trenérský tým jasný názor - budeme úspěšní jedině v případě, když předvedeme týmový výkon. V historii České republiky se úspěchy zrodily vždycky takovým způsobem, nikdy jsme neměli hvězdy.

Dá se říct, že v nominaci není žádné překvapení. Potvrdili očekávaní tahouni kvalitu z předchozích let?

Vybrali jsme tým, kterému věříme a který se bude prát o nejlepší možný výsledek.

Opřít se budete moci o brankáře, z nichž každý by mohl být jedničkou. Je to tak?

Máte pravdu, my si v průběhu přípravných utkání řekneme, s kterou dvojicí vstoupíme do turnaje. Po modelových utkáních na kempu ve Vyškově můžu říct, že jsem celkově s týmem spokojený. Byť člověk neustále vidí nějaké nedostatky.

Čeká vás ještě jedno zužování kádr, viďte?

Přesně tak. Po přípravných zápasech musíme soupisku zúžit na 22 hráčů do pole. Nikoho navíc si tam nemůžeme nechat.

V kádru zatím zůstali i hodně mladí Stanislav Svozil s Davidem Jiříčkem. Potvrdil jste si tedy jejich kvality?

Určitě jsem si je potvrdil. Podle našeho mínění jsou v nominaci oprávněně.

Je nezvyk, aby mělo Česko na turnaji takhle dva mladé obránce. Vyrůstají tedy Česku konečně kvalitní beci?

Už po únorovém turnaji pěti zemí říkal kouč osmnáctky Kuba Petr, že vidí pokrok v práci s obránci oproti době, kdy u mládežnických reprezentací začínal. Beci se už snaží být kreativní jako u velkých týmů.