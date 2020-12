Brečel s Říhou. Učil zeměpis. Zachraňoval extraligu. Kdo je kouč hokejové dvacítky

Výdrž se mu vyplatila. Od karlovarských žáčků se vypracoval až na jedno z nejsledovanějších a zároveň nejnevděčnějších hokejových míst v zemi. V sobotu v Edmontonu povede jako kouč reprezentaci do prvního zápasu na mistrovství světa do 20 let. „Tlak cítím,“ přikývne Mlejnek a pak výjimečně upustí od formálního projevu: „Nebudu říkat jako jeden fotbalový trenér, že ho cítím pouze po ranní kávě.“

Třiačtyřicetiletý chlapík s nepříliš probádaným životopisem si už šampionát s velkým očekáváním vyzkoušel. Dva roky fungoval u reprezentačního áčka jako pomocník nebožtíka Miloše Říhy.