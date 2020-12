Samota v hotelovém pokoji. Jak hokejoví mladíci válčí před MS s nudou

Poslední sociální kontakt s okolím devatenáctiletého sparťanského útočníka proběhl v letadle. Zahrál si s ostatními prší, prohodil pár slov s hokejisty slovenské výpravy, s níž společně cestovali a po dosednutí na letišti už čekaly ty méně příjemné procedury. Test na koronavirus a rychlá cesta do povinné čtyřdenní karantény na hotelu.

„Jsme jen na pokoji a já jen doufám, že to rychle uteče. Mělo by. S kondičním trenérem Martinem Iterským budeme mít nějaký program na hotelu, a tak se budeme alespoň udržovat a něco dělat. Ty čtyři dny o samotě se proto dají přežít,“ říká David Vitouch.

Let do Kanady se vám prodloužil kvůli problémům s malým letadlem i čekání. Na ranvej za mořem jste dosedli po patnácti hodinách. Zažil jste někdy tak dlouhou cestu za hokejem?

Vybavím si výjezd na World Hockey Challenge ve Vancouveru a na to se mi vzpomíná moc dobře. Tenkrát jsme udělali velký úspěch, v té ohromné konkurenci kanadských i ostatních týmů jsme udělali bronz, byť jsme ve skupině nebyli schopní vyhrát zápas. Dokázali jsme se z toho oklepat, došli až do semifinále, nakonec jsme zabrali proti Kanadě a odvezli si odsud medaili.



Čím jste se obrnil proti nudě v hotelovém pokoji v Edmontonu?

Jsem na ni připravený. Vzal jsem si s sebou učení. Jsem student obchodní akademie s managementem sportu, a tak se budu učit, protože na jaře budu maturovat. Studuju distančně, takže online výuka pro mě není žádný problém, jen to teď budu dohánět na pokoji.

A nějaký relax máte také připravený?

Nejsem moc na hraní konzolových her jako někteří kluci, jsem spíš seriálový typ. Zkusím si tady během té doby pustit nějaké seriály na HBO a na Netflixu. A do toho se samozřejmě budu učit. Nic dalšího jsem si neplánoval, ale třeba se ještě s kluky domluvíme alespoň na online kartách. Budeme si každopádně také psát a volat s rodinou, jak to půjde.

Je hodně zvláštní pocit být zavřený sám na pokoji, když hned vedle máte spoluhráče?

Zatím se samota nijak neprojevuje. Není divu, jsme tu chvíli, ale uvidíme za pár dní. Vidím v tom jednu výhodu - máme čas na relax. Takže si odpočineme, naladíme se a bude to dobré.

Sparťanský útočník David Vitouch (vlevo) se raduje z výhry s brankářem Matějem Machovským.

Vy už jste dobře naladěný ze Sparty, které se teď zase daří, navíc jste za tým odehrál povedené zápasy. Máte radost, že jste dostal prostor v prvním týmu?

Jsem rád, že se to povedlo. Vždyť v Česku není lepšího místa, kde byste mohl hrát. A navrch je to mužská extraliga. Jasně, v první lize bych asi dostal dostal víc času na ledě, ale vážím si i toho ice-timu, který ve Spartě dostávám.

A jak se vlastně v tuto chvíli cítíte po sportovní stránce? Udržíte si formu?

Dost jsme trénovali, takže se v tuhle chvíli cítím velmi dobře. Kemp ve Vyškově tomu pomohl.

David Vitouch (vpravo) bojuje o puk v utkání s Libercem.

Během něj trenér dvacítky Karel Mlejnek zužoval sestavu. Byl jste hodně napjatý, jestli nominace nakonec vyjde?

Byl jsem trochu nervózní. Všichni jsme na to celý týden čekali a nevěděli jsme, jak na tom u trenérů jsme. Bylo cítit klasické napětí velkého okamžiku. Z modelových zápasů jsem měl dobrý pocit, měly výborné tempo a prospěly nám. I když jsem rotoval jsem ve formacích a vystřídal jsem nakonec tři, to nejhorší mě nenapadalo. Bylo mi jasné, že trenéři zkouší, s kým si nejvíc sedneme.

Jak jste se mimochodem rozloučil před odletem ve Spartě? Dostal jste nějaké cenné rady?

Spoluhráči mi popřáli, ať se mi daří. Snad se na nás někteří podívají. Robert Říčka mi říkal, že si vezme cukroví k televizi a bude moje výkony sledovat. Malá konzultace proběhla i s trenéry. Pan Jandač mi popřál hodně štěstí a nabádal mě, ať si dobře plním svoji roli a snažím se být produktivnější.