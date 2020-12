Kufry se tam nevejdou. Dvacítka řešila problémy s letadlem

14:59

Nečekaný zádrhel řešila před odletem do dějiště mistrovství světa hokejová reprezentace do dvaceti let. Směr Edmonton měla odstartovat z Vídně společně s výpravami Slovenska a Rakouska. Jenže organizátoři poslali až příliš malé letadlo. Nevešli se do něj všichni pasažéři i se zavazadly.