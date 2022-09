Dal příjmení Járovi Cimrmanovi, teď hokejistu Cimrmana ocenili v Chomutově

„Zaplaťpánbůh, že se táta po tolika letech dočkal. Mám z toho normálně husinu,“ řekl syn Luděk Cimrman, sedmdesátník s náušnicí v uchu. „Chodil jsem se na tátu dívat ještě na cihelnu, tedy na starý zimák. On byl vynikající hokejista i otec.“

Když klub hledal, koho oficiálně povýší na legendu, vybíral z několika jmen. „Rozhodování nebylo úplně jednoduché, ale nakonec jsme zvolili Otto Cimrmana i proto, že reprezentoval na olympiádě. Roli hrál i fakt, že se na něj možná trochu zapomíná ve stínu těch, s nimiž hrál,“ osvětlil na klubovém webu Roman Jüngling, člen marketingového týmu Pirátů.

Cimrman, jenž první hokejové kroky udělal v rodném Jimlíně na Lounsku, působil v Chomutově od svých pětadvaceti let, tedy od roku 1950. Góly sázel v elitním útoku vedle úderných bratrů Miroslava a Josefa Klůcových, klubu pomohl k postupu do nejvyšší soutěže.

V ní s týmem slavil bronz v roce 1955 a stříbro v další sezoně. Díky 446 brankám je třetí nejlepším střelcem v chomutovské historii. V roce 1956 reprezentoval Československo v italské Cortině D’Ampezzo, zasáhl do tří zápasů a zapsal si dvě asistence. Zemřel v červnu 1988 ve věku 63 let.

Otto Cimrman (vpravo) na olympijských hrách v Cortině.

Jeho příjmení zaujalo umělce Jiřího Šebánka natolik, že stejně pojmenoval postavu, která se proslavila v divadle i filmu.

„Líbilo se mi to německé jméno psané česky a taky, že se tak jmenoval střední útočník hokejového klubu VTŽ Chomutov, kterému jsem tehdy fandil,“ prozradil Šebánek v rozhovoru pro Týden.

Křestní jméno Jára mělo vzbuzovat dojem uměleckosti. Poprvé se fiktivní Cimrman objevil v roce 1966 v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka v Československém rozhlase, který vytvořil Šebánek se Zdeňkem Svěrákem. Ještě tentýž rok vzniklo Divadlo Járy Cimrmana.

„V souvislosti s vyvěšením dresu jsme pozvali na Výroční utkání i pana Zdeňka Svěráka, ale bohužel kvůli nabitému programu nemohl dorazit,“ zalitoval Jüngling.

Podle syna skutečného Cimrmana jeho táta až do smrti nevěděl, že postava českého génia je pojmenovaná podle něj. „Já jsem slyšel, že Svěrák jel do Jimlína, tam tátu viděl a to jméno se mu zalíbilo,“ nabídl Luděk Cimrman svoji verzi. „Ale je to lupič, ani se nezeptal, jestli to může použít. Už to beru s humorem, co taky jiného. Táta díky tomu žije dál.“

Zleva místopředseda klubu Jiří Sochor, syn Luděk Cimrman, vnuk Miroslav Cimrman a místostarosta David Dinda.

Zatímco hokejista Cimrman upadl trochu v zapomnění, což se Piráti snaží napravit, fiktivní Cimrman získal věhlas. Až takový, že mu lidé posílali hlasy do televizní ankety Největší Čech.

A pro někoho se stal postavou reálnou, jak dosvědčila konverzace na sociálních sítích chomutovského klubu. „Spojovat jméno našeho střelce s komedií pana Svěráka se mi zdá hloupé. Jára Cimrman zemřel v roce 1914 a náš hokejista se narodil v roce 1925,“ napsal jeden z debatujících. Přesvědčovací pokusy, že jde o divadelní postavu, selhaly, až někdo udělal za vším symbolickou a vtipnou tečku: „Myslím, že toto diskusní vlákno je přesně dle stylu Járy da Cimrmana.“

Od soboty, kdy se v Chomutově hrálo dodatečné Výroční utkání k 75. letům hokeje ve městě mezi hráči bývalého KLH a postupovým týmem Pirátů do extraligy z roku 2012, je v klubu zapovězeno používat Cimrmanův dres číslo 3. Pod střechou Rocknet Arény už mají vyvěšené trikoty a své fotografie také Miroslav Klůc, Karel Straka a Jiří Růžička.