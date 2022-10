Cimrman se narodil ve Vídni i na Vinohradech. Svěrák a Čepelka na místě činu

„Ukázal byste mi prosím, jak to tady tehdy vypadalo?“ ptám se Zdeňka Svěráka. Stojíme v rekonstruovaném interiéru prozatím neobydlené vinohradské vily, jejíž historie je úzce spjata s Československým, respektive Českým rozhlasem.

„Tady v přízemí vpravo byla režie a v té centrální části se nacházelo studio,“ popisuje. Barvitěji se však rozpovídá, až když vystoupáme do druhého patra, kde se nacházely kanceláře a po několik let také improvizovaný domov Miloně Čepelky.

Oba cimrmanologové dlaněmi kreslí do vzduchu původní rozmístění pracovních stolů i gauče, od kterých to bylo jen pár kroků na balkon s výhledem na jižní část Prahy.

„Prý tu byla hrozně cítit cibule,“ prozrazuje režisér série Patrik Ulrych a dívá se na Zdeňka Svěráka, který přikyvuje.

„Je to tak. Protože já jsem si tady často na takovém malém vařiči vařil. Nejčastěji rizoto a vepřové z konzervy,“ směje se Miloň Čepelka. „Dodneška považuju za zázrak, že mi rozhlas dovolil, abych tu takto pět let bydlel. Asi za to mohl náš tehdejší šéf, který si to vydupal, protože já jsem v Praze žádný jiný byt neměl,“ uvádí cimrmanovský expert na ženské role.

Tuto situaci už však filmaři nenatáčí. Poslední klapka padla venku před domem, kde došlo k odhalení pamětní desky. Ta mimo jiné připomíná, že byla vila postavena v roce 1916 a kromě rozhlasu, zde dříve působilo také gestapo nebo sovětská skupina SMERŠ. V srpnu 1968 bylo pak právě toto studio utajeným sídlem protiokupačního vysílání.

Kromě Čepelky a Svěráka odhalení přihlížel také nynější majitel vily, architekt Jiří Pleskot, který stojí za návrhem rekonstrukce, a Miroslav Táborský, průvodce pořadem a už téměř dvanáct let člen souboru Divadla Járy Cimrmana.

„V jednotlivých dílech se potkávám se členy Divadla Járy Cimrmana, kteří jsou v takových polorolích zasvěcených a mě i divákům odhalují místa, kde Jára Cimrman zanechal svou stopu,“ přibližuje. Na otázku, zda se stále cítí v souboru jako benjamínek, Táborský odpovídá: „Teď je větším benjamínkem Ondra Vetchý, který tam začal hrát výrazně později než já, takže jsem mu toto pomyslné žezlo přenechal,“ říká herec.

Pojizeří i východní Čechy

Teď ale zpět před vilu, kde Zdeněk Svěrák jako správný žižkovský patriot v kšiltovce s logem Prahy 3 (seč se nacházíme na půdě Prahy 10) vysvětluje: „Sídlila tu armádní redakce. Abychom si odpočinuli od armádní tematiky, vymysleli jsme pořad Nealkoholická vinárna U pavouka, takový mystifikační program. Posluchači věřili, že v Praze to místo opravdu existuje. No a v jednom z těch přenosů se poprvé ozvalo jméno Jára Cimrman. Cimrman se tak narodil nejen ve Vídni, ale také v této vile. To jméno mu dal Jirka Šebánek,“ vzpomíná.

„Toto místo je pro nás životně důležité, protože zde vlastně vzniklo Divadlo Járy Cimrmana, konkrétně 29. října 1966, kdy se tu konala zakládající schůze,“ uvádí dál.

Ladislav Smoljak, jeden ze zakladatelů už tu se svými přáteli a kolegy být nemůže, připomíná ho však symbolicky ramínko, na kterém visí vlajka zahalující novou desku. „Smoljak je připomenut ramínkem, protože si v divadle pořád stěžoval, že mu někdo krade ramínka,“ vysvětluje Svěrák.

V dokumentu provází Zdeněk Svěrák Pojizeřím: „Učinili jsem jej krajem Cimrmanova stáří. On se na stará kolena usídlil v Liptákově (fiktivní vesnice, kterou cimrmanologové zasadili právě do tohoto prostředí, pozn. red.), a proto je to okolí Jablonce a Tanvaldu prošpikováno stopami Járy Cimrmana.“

Miloň Čepelka na obrazovkách provede východními Čechami, protože odtamtud pochází. „V mém rodném pohoří objevili škrpál Járy Cimrmana, který tam prý ztratil, když utíkal z místní hospody, protože neměl na zaplacení,“ připomíná.

Režisér Patrik Ulrich pracoval na scénáři ke Stopám Járy Cimrmana společně se Zdeňkem Svěrákem.

„Je to pro mě dar. Jsem vlastně pod oscarovým dozorem. Připadám si jako bych se vrátil o dekádu zpět na Akademii,“ komentuje spolupráci. Společný tvůrčí proces pak popisuje takto: „Podvolil jsem se tomu, že scénář bude podle pana Svěráka. Nechtěl jsem do něj moc autorsky zasahovat, ono to ani nebylo nutné. Já jsem tedy takovým sběratelem souvislostí a pamětních míst, zatímco pan Svěrák je sběratelem těch vtipů, historek a životopisných událostí týkajících se Járy Cimrmana.“

Na závěr se Zdeňka Svěráka ještě ptám, jak hodlají oslavit úterní výročí 55 let od premiéry hry Akt. „My na to slavení moc nejsme. Dostaneme se k tomu jen na zájezdech. Teď zrovna koncem října jedeme na Ostravsko. Tam máme čas po představení posedět, tak asi zavzpomínáme na ty začátky,“ říká.