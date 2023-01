Jakákoliv medaile bude úspěch, snad máme ještě síly, doufá trenér dvacítky

Stejně jako na letním odloženém mistrovství Češi přešli přes čtvrtfinále, tentokrát si jasně poradili se Švýcarskem (9:1).

„Čekají nás dva zápasy, narazíme na velice silné soupeře a uděláme všechno pro to, abychom podali co nejlepší výkon, a uvidíme, na co to bude stačit,“ mírní optimistické výhledy Rulík.

V semifinále čeká národní tým Švédsko, tedy soupeř, kterého moc dobře zná a kterého už dlouhá léta na nejvyšší úrovni neporazil.

Na světových šampionátech v kategorii do dvaceti let neuspěli junioři v posledních třinácti vzájemných kláních, naposledy severský tým zdolali před dvaceti lety.

Padli také minulý čtvrtek (2:3 v prodloužení) nebo v létě v souboji o bronz (1:3).

„Máme dostatek materiálů i zkušeností s jejich hrou a systémem. Víme, na koho jdeme. Hrajeme s nimi klíčový zápas a pokusíme se nabytých zkušeností využít,“ říká Rulík.

Švédové ve čtvrtfinále po otočce v závěru utkání přemohli severského rivala z Finska 3:2.

„Mají nejlepší oslabení na mistrovství, neinkasovali ani proti silným týmům. V týmu mají silné individuality, které dokážou přejít přes beky. Uvolňují se od mantinelu do předbrankového prostoru a jsou nebezpeční. Na to se musíme připravit,“ uvádí Rulík největší přednosti soupeře Čechů.

„Dobře pracují v útočném pásmu, hrají podobně jako my. Dobře mění pozice, rotují, mají hodně hráčů na vzdálenější tyčce. Je to nepříjemné na odražené puky. Mají skvělého brankáře, obránci nepouští hráče do předbrankového prostoru,“ pokračuje.

Zkrátka v kádru Švédů se moc slabin nevyskytuje. Přesto v něčem mohou mít čeští junioři výhodu. V závěrečné fázi turnaje hraje velkou roli fyzická kondice a zatímco tři ze švédských beků strávili ve čtvrtfinále na ledě více než dvacet minut, opory typu Jiříčka, Svozila a Špačka odehráli jen okolo osmnácti.

„Nastavili jsme si to tak, abychom v závěru měli nejvíce sil, pokud bychom se do něj dostali. A budu jenom rád, pokud se to ukáže jako jeden z rozhodujících faktorů,“ vyhlíží Rulík semifinále.

Český obránce David Špaček (3) se raduje z trefy na juniorském šampionátu.

„Každý zápas je jiný, bude záležet, jak nám půjdou nohy, kolik budeme mít ještě sil. Praktikujeme hokej ve stylu nahoru dolů, stojí síly. Uvidíme, jak na tom budeme bruslařsky,“ podotýká.

V online rozhovoru s novináři také uvedl, že nechce vidět tolik vyloučených hráčů jako proti Švýcarsku, junioři naopak chtějí zlepšit střídání ze hry, které by Švédové mohli nekompromisně trestat.

Ve skupině si národní tým dokázal, že se Švédy může sehrát vyrovnanou partii. Navíc ve většině zápasu diktoval tempo, rozhodla nepovedená fáze ve druhé třetině a problematická výměna trojice hráčů v prodloužení.

I proto drží mladíci největší naději na zisk medaile z juniorského šampionátu za poslední roky.

„My trenéři máme nějaké zkušenosti a víme, jak to chodí, tak držíme kluky při zemi. Ale mám pocit, že to tak cítí i oni, když říkají, že jsme tady pořád ještě nic nedokázali. Nejen, že my to říkáme, oni tomu věří,“ hlásí Rulík.

Klíčový duel sehrají Češi už ve středu od 20:30 večer.